В Казани стартовал международный турнир по русскому бильярду «Кубок Бильярдной №1»

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Казани торжественно открылся международный турнир по русскому бильярду «Кубок Бильярдной №1». Организаторов, участников и партнеров состязания от имени руководства республики поприветствовал Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

Он отметил, что в республике созданы все условия для развития различных видов спорта, в том числе русского бильярда, который с каждым годом становится все более популярным.

«Бильярд — это спорт, который объединяет людей за игровым столом. В настоящее время в республике бильярдом регулярно занимается более 1,6 тысяч человек. Отмечу, что в России бильярд перестал быть чисто мужским видом спорта, 15% от числа игроков, имеющих звание мастер спорта международного класса, составляют девушки», — рассказал Мухаметшин.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Он пожелал, чтобы высокий международный статус турнира с каждым годом укреплялся и в дальнейшем собрал еще большее число участников.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Этот турнир объединяет спортсменов самых разных возрастов, которые отстаивают честь своих регионов. Каждый из вас вносит достойный вклад в спортивные достижения нашей великой страны. В современных условиях спорт занимает все больше и больше места в жизни нашего общества», — сказал Председатель Госсовета, обращаясь к участникам.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Игры в республике пройдут в течение пяти дней. Международный турнир по «Свободной пирамиде с продолжением» впервые будет играться до 200 забитых шаров по олимпийской системе. В Казани собрались 16 сильнейших спортсменов — это чемпионы России, чемпионы мира, победители кубков мира, мастера спорта международного класса и мастера спорта.