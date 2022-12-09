В Казани стартовал международный «Кубок Ромашиной» по синхронному плаванию

Сегодня в казанском бассейне «Буревестник» начался традиционный, третий по счету «Кубок Ромашиной» по синхронному плаванию в рамках III этапа «Игр Дружбы».

Данный турнир для юных синхронисток проводится в Казани уже в пятый раз, но в качестве «Кубка Ромашиной» – лишь в третий. Помимо гостей из разных регионов России в турнире принимают участие спортсменки Узбекистана, Кубы и Казахстана.

Для будущих звезд синхронного плавания лишь в живую увидеть самую титулованную синхронистку всех времен и народов: 44 золотых медалей, семикратную олимпийскую чемпионку, 21-кратную чемпионку мира, 13-кратную чемпионку Европы, Светлану Ромашину, уже удача.

Видеоприветствие из Москвы пришло от Министра спорта России Олега Матыцина. А церемонию открытия «Кубка Ромашиной» начал его татарстанский коллега Владимир Леонов, подчеркнувший, что синхронное плавание – это традиционно российский вид спорта.

«Завершаем в Казани Третий этап «Кубка дружбы». Сегодня у нас большой праздник, традиционный «Кубок Ромашиной» – красавицы, очень близкого нам человека, кумира многих. Это традиционно российский вид спорта, очень элегантный и трудоемкий. Будем наслаждаться этой красотой», – подчеркнул Леонов.

Сама Ромашина не скрыла, что что очень рада видеть на своем турнире столько юных спортсменок.

«Безумно рада, видеть столько синхронисток из разных стран в это непростое для российских спортсменов время, когда нам так не хватает конкуренции в нашем красивом виде спорта. Желаю вам легкой воды и честной борьбы», – сказала Ромашина.

Сегодня участники провели первые тренировки. Турнир продлится три дня, вплоть до 11 декабря.