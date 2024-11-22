В Казани стартовал медиафорум «Пусть знает вся Россия»

Сегодня, 22 ноября, Казань становится центром обсуждения будущего патриотического контента. На базе лагеря «Молодая гвардия» стартует Всероссийский медиафорум патриотических организаций «Пусть знает вся Россия», который объединит 100 участников из разных регионов страны: Волгоградской и Курской областей, Красноярского края, Республики Марий Эл и Ульяновской области. Среди участников форума также будут представители из Харьковской области, которые сейчас проживают в Белгороде и активно поддерживают патриотическую повестку.

Журналисты, представители СМИ, блогеры и молодые специалисты, работающие с патриотической повесткой, соберутся, чтобы обсудить ключевые вызовы современного медийного пространства. В течение трёх дней они будут делиться опытом и учиться создавать контент, который сможет завоевать внимание молодежи и укрепить патриотические ценности. Главной миссией форума служит разработка собственных патриотических акций.

Организаторами форума выступают Министерство по делам молодежи, региональное отделение Российского военно-исторического общества в РТ, патриотические организации «Форпост» и «Курс».

«Этот форум — это не только про обмен опытом, но и про создание реальных действий. Мы не просто обсуждаем, а запускаем проекты, которые будут работать на объединение нашей страны», — сказал исполнительный директор реготделения РВИО в РТ Тимур Камалетдинов.

Среди ключевых спикеров форума — эксперты федерального уровня, чья работа оказывает значительное влияние на развитие патриотической повестки в России. Илья Федоров из Российского военно-исторического общества расскажет, как адаптировать исторический контент для современной аудитории и социальных сетей. Екатерина Кужельная, эксперт в информационных войнах, поделится опытом борьбы с фейками и манипуляциями в медиапространстве, подчеркивая роль информационной безопасности. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец выступит с темой воспитания патриотизма через медиа, рассказывая о подходах к работе с молодёжью. Военный корреспондент Равиль Мукменов поделится практическим опытом взаимодействия со СМИ и освещения патриотических тем.

Особое внимание на форуме уделено участию представителей Российского общества «Знание»: Ильнур Хазипов расскажет о том, как использовать нейросети в создании контента и автоматизации медийных процессов, а Гузель Зайнакова, ведущая и редактор телеканала «Россия 24» в Татарстане, поделится своим опытом региональной журналистики и создания вовлекающих сюжетов. Кроме того, самый молодой депутат Государственного Совета Татарстана и руководитель МГЕР в республике Руслан Шигабуддинов выступит с мастер-классом об акционизме в патриотике, показывая, как создавать яркие и вдохновляющие события, способные завоевать внимание широкой аудитории.

На протяжении трёх дней участники не только разработают свои проекты, но и протестируют их на практике, создавая контент, продумывая инфоповоды и прорабатывая каналы распространения. Завершающим этапом станет защита проектов перед экспертным жюри, где будут выбраны лучшие инициативы.

Форум «Пусть знает вся Россия» станет уникальной платформой для вдохновения, обучения и воплощения идей, которые могут изменить восприятие патриотизма в современном медийном пространстве.