Фото: ТРО ВПП "Единая Россия"

В Казани стартовал марафон «Книголюб», приуроченный ко Дню книголюбов. Акция продлится с 9 по 13 августа, в рамках нее представители политической сферы будут оставлять книги в уличных библиотеках, чтобы привлечь внимание к популяризации чтения и развитию культуры книгообмена.

Марафон открыл депутат Казанской городской думы, гендиректор ООО «Группа компаний „ЖИК города Казани“» Эмиль Хуснутдинов.

«Чтение — это ключ к успеху и развитию. Я рад участвовать в этой инициативе и надеюсь, что она вдохновит многих людей открыть для себя новые произведения и знания», — приводит его слова татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия».

Принять участие в марафоне может любой желающий. Штаб общественной поддержки ЕР Татарстана будет выкладывать посты в соцсети «ВКонтакте». Участникам предлагается взглянуть на фото уличной библиотеки и попытаться угадать название общественного места и написать, где она расположена.

«„Книгообмен“ или „книговорот“ — это отличный способ не только делиться любимыми книгами, но и создать сообщество людей, объединенных любовью к чтению. Мы надеемся, что марафон станет стимулом для многих начать читать больше и чаще», — сказала заместитель Штаба общественной поддержки Анастасия Исаева.

8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек.