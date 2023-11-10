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Спорт 10 ноября 2023 16:40

В Казани стартовал «Кубок Раиса Республики Татарстан» по прыжкам в воду

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В Казани стартовал «Кубок Раиса Республики Татарстан» по прыжкам в воду
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 10-го ноября в стенах Дворца водных видов спорта в Казани стартовали соревнования по прыжкам в воду – «Кубок Раиса Республики Татарстан». Программа соревнований рассчитана на 4 дня: с 10-го по 14-е ноября.

Турнир пройдет по правилам World Aquatics.

В этом году для участия в соревнованиях в столицу Татарстана прибыли порядка 100 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Электростали, Пензы, Челябинской области, а также Минска.

Награды турнира будут разыграны в индивидуальных и синхронных прыжках с трамплина.

Стоит отметить, что к участию в турнире были допущены юниоры и юниорки возрастной категории 14-18 лет и победители и призеры Первенства России 12-13 лет.

Программа соревнований:

10 ноября (пятница):

10:00 Предварительные соревнования;

15:30 Церемония открытия;

16:00 Финалы;

11 ноября (суббота):

10:00 Предварительные соревнования;

16:00 Финалы;

12 ноября (воскресенье):

10:00 Предварительные соревнования;

16:00 Финалы;

13 ноября (пятница):

10:00 Предварительные соревнования;

16:00 Финалы;

#спорт #прыжки в воду
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