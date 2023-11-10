В Казани стартовал «Кубок Раиса Республики Татарстан» по прыжкам в воду

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 10-го ноября в стенах Дворца водных видов спорта в Казани стартовали соревнования по прыжкам в воду – «Кубок Раиса Республики Татарстан». Программа соревнований рассчитана на 4 дня: с 10-го по 14-е ноября.

Турнир пройдет по правилам World Aquatics.

В этом году для участия в соревнованиях в столицу Татарстана прибыли порядка 100 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Электростали, Пензы, Челябинской области, а также Минска.

Награды турнира будут разыграны в индивидуальных и синхронных прыжках с трамплина.

Стоит отметить, что к участию в турнире были допущены юниоры и юниорки возрастной категории 14-18 лет и победители и призеры Первенства России 12-13 лет.