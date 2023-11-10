Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани стартовал «Кубок Раиса Республики Татарстан» по прыжкам в воду
Сегодня, 10-го ноября в стенах Дворца водных видов спорта в Казани стартовали соревнования по прыжкам в воду – «Кубок Раиса Республики Татарстан». Программа соревнований рассчитана на 4 дня: с 10-го по 14-е ноября.
Турнир пройдет по правилам World Aquatics.
В этом году для участия в соревнованиях в столицу Татарстана прибыли порядка 100 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Электростали, Пензы, Челябинской области, а также Минска.
Награды турнира будут разыграны в индивидуальных и синхронных прыжках с трамплина.
Стоит отметить, что к участию в турнире были допущены юниоры и юниорки возрастной категории 14-18 лет и победители и призеры Первенства России 12-13 лет.
Программа соревнований:
10 ноября (пятница):
10:00 Предварительные соревнования;
15:30 Церемония открытия;
16:00 Финалы;
11 ноября (суббота):
10:00 Предварительные соревнования;
16:00 Финалы;
12 ноября (воскресенье):
10:00 Предварительные соревнования;
16:00 Финалы;
13 ноября (пятница):
10:00 Предварительные соревнования;
16:00 Финалы;
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт