В Казани стартовал крупнейший в России турнир по Го

Сегодня в стенах Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма начался 111-й Всероссийский турнир по Го.

Данный турнир стал крупнейшим за всю историю развития этой древней интеллектуальной игры, зародившейся в Китае более четырех тысячелетий назад. Участниками соревнований стали более 300 человек из 18 субъектов России: Москва, Казань, Салехард, Санкт-Петербург, Сочи, Череповец, Владивосток, Иваново, Воткинск, Ижевск, Ковров и так далее. Примечательно что игры проходят в помещении университетской библиотеки.

В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены Европы, включая представителей одной из сильнейших в мире казанской школы Го Ильи Шикшина, Александра Динерштейна. Призовой фонд турнира составит более 300 тысяч рублей.

Наталья Шальнева, директор турнира, президент федерации Го Московской области, призналась, что ждала этот турнир с нетерпением.

«Мы с нетерпением ждали турнир в Казани. Ведь ваш город является не только спортивной столицей России, здесь базируется знаменитая школа Го, здесь были написаны учебники нашей игры, по которым учатся все наши спортсмены. Вчера в ходе обширной экскурсии мы успели познакомиться с Казанью».

Артем Шварев, представитель организаторов турнира из компании FESCO, основанной еще 145 лет назад, подчеркнул древность Го.

«Мы проводим уже третий турнир Го в России, но сегодня в Казани собралось как никогда много участников. Китая наш торговый партнер, и мы с уважением относимся к культуре этого древнего народа, в которой Го занимает видное место. Уверен, что победят сильнейшие».

Директор казанского центра Го Рустам Гарифуллин отметил заслугу организаторов турнира.

«Организаторы хорошо постарались. Думаю, что всем гостям понравится, включая досуговую программу. Кстати, игре Го любой желающий может обучаться в стенах этого университета».

Первый вице-президент Российской Федерации Го Наталья Ковалева напомнила, что данный турнир является крупнейшим в стране.

«Это особенное событие для российских игроков Го. Турнир не только крупнейший в истории Го в нашей стране, он проводится в спортивной столице России. Желаю всем приятной игры».