В Казани стартовал конкурсный показ XI Фестиваля уличного кино

Сегодня в Казани, на Кремлевской набережной, стартовал конкурсный показ XI Фестиваля уличного кино, сообщает ТАСС.

«В этом году мы отсмотрели более 800 короткометражек со всей страны, чтобы выбрать для вас 7 лучших <...> Так и финалисты этого года — будущие звезды кино. У вас будет возможность увидеть их на самом начальном этапе, когда они еще молоды, не боятся экспериментировать и по-настоящему нуждаются в зрительской поддержке», — приводят организаторы слова генпродюсера события Александра Щерякова.

С двух часов дня на набережной демонстрировали работы внеконкурсной программы. Фильмы конкурсной программы можно будет увидеть в 19:30. Посетители смогут проголосовать за лучшую ленту, посветив за своего фаворита фонариком. Организаторы замерят уровень света, победитель получит 1 млн рублей.