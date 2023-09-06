В Казани стартовал конкурс среди лучших государственных служащих Татарстана

Фото: © Арина Потапова/ «Татар-информ»

Сегодня в Казанском Федеральном университете состоялось открытие VIII Республиканского конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Республики Татарстан». В этом году заявку на участие подали 74 госслужащих из 33 татарстанских министерств и ведомств.

«В государственном аппарате работает более 1 700 сотрудников, которые ежедневно занимаются работой по реализации государственных программ и проектов. Благодаря слаженной работе госаппарата Татарстан стал одним из ведущих регионов страны и занимает лидирующие позиции по многим социально-экономическим показателям и по качеству жизни населения», — сказал руководитель Департамента государственной службы и кадров при Раисе Республики Татарстан Александр Белов.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Он отметил, что событие объединило лучших сотрудников государственных органов и на конкурсных мероприятиях все участники должны доказать комиссии успешность и инициативность. Чтобы попасть на республиканский этап, отличившиеся служащие прошли внутренние мероприятия в министерствах и ведомствах.

«Мы подготовили серьёзные конкурсные испытания, такие как знание законодательства РТ, оценка компетенции и интеллект. У нас собралась большая команда экспертов. Все победители и участники конкурса являются рабочими кадрами и могут быть приглашены в различные ведомства и в администрацию Раиса Татарстана», — объяснил Белов.

Конкурс проводится в несколько этапов, все участники будут оцениваться в шести номинациях. По итогам определят 12 победителей.

В первый день специалисты пройдут тестирование на знание законодательства Республики Татарстан и уровень владения русским, английским и татарским языками. Эксперты оценят деловые, интеллектуальные способности и аналитические качества сотрудников. Последующие дни госслужащие будут проходить задания на уровень компетенций при работе в команде и в области управления.

«Чтобы быть успешным сотрудником, недостаточно быть профессионалом своего дела. Нужно обладать набором управленческих и лидерских качеств, которые помогут решать важные государственные задачи», — объяснил Белов.

По итогам двух дней на следующий этап будет отобрано порядка 36 человек. Затем финалистам предстоит подготовить проекты и защититься на заседании республиканской комиссии, которую возглавляет Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

На открытии конкурса присутствовала заместитель министра экономики Республики Татарстан Гузель Насибуллина и Помощник Раиса РТ, руководитель республиканского отделения российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Тимур Сулейманов. Гости рассказали о том, как строилась их карьера в государственных органах, и пожелали конкурсантам проявить свои наилучшие качества.

В рамках конкурса для участников будет проведена лекция с участием эксперта Центра развития лидерских и управленческих компетенций Высшей школы государственного управления РАНХиГС Максима Киселева. Обсуждение поспособствует развитию профессиональной компетенции специалистов.