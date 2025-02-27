В Казани стартовал конкурс на лучшую горничную

В Казани стартовали региональные испытания в номинации «Лучшая горничная» III Межрегионального фестиваля профессионального мастерства среди работников предприятий туристической, ресторанной и гостиничной индустрий городов России «Звезды гостеприимства». Конкурсантам предстоит представить свой отель и выбрать конверт, где написаны еще два профессиональных вопроса.

«Каждого из участников и членов жюри в профессию привела сама судьба, потому что горничных не готовят в учебных заведениях. Мы влюблены в нашу профессию, потому что она направлена на создание чистоты», – отметила член жюри, член Международной организации хаускиперов Татьяна Кибирева.

Особенное внимание жюри привлекли конкурсантки из Елабуги. Местный отель представили четыре девушки из стран Африки, которые хорошо говорили на русском языке и подготовили целые видеоролики о своей работе горничными.