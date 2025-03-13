news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 13 марта 2025 17:52

В Казани стартовал конкурс «Мисс и Миссис Бизнес Татарстан»

Читайте нас в
Телеграм

В Казани состоялось открытие второго сезона всероссийского конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия» и его регионального этапа в Татарстане. В этом году участие приняли 30 успешных женщин, каждая из которых является примером решительности, таланта и лидерства.

Финалистками конкурса стали бывший педагог, а ныне успешный риелтор, и женщина, победившая тяжелую болезнь и теперь вдохновляющая других людей на борьбу с жизненными трудностями. Одна из участниц готовится к материнству, своим примером доказывая, что семья и бизнес не противоречат друг другу.

Конкурсантки получили ленты финалисток, символизирующие их стремление к новым вершинам. Помимо самого конкурса вечер дополнили яркие выступления и модные показы, превратившие мероприятие в настоящий праздник женского предпринимательства.

Ранее Татарстан уже зарекомендовал себя на федеральном уровне: в прошлом году участницы из республики завоевали главные титулы, и у нового состава конкурсанток есть шанс повторить успех. Впереди женщин ждут полтора месяца насыщенной подготовки: мастер-классы, творческие испытания и финал, который пройдет 25 апреля.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Опять грабли для России? Вашингтон и Киев в Джидде предложили временное перемирие

Опять грабли для России? Вашингтон и Киев в Джидде предложили временное перемирие

12 марта 2025
«Отдельное спасибо Татарстану»: как работает служба соцзащиты в прифронтовом Лисичанске

«Отдельное спасибо Татарстану»: как работает служба соцзащиты в прифронтовом Лисичанске

12 марта 2025