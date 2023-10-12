В Казани стартовал IV Всероссийский форум студентов и специалистов СПО «Команда ПРОФИ»

В Казани в четвертый раз стартовал Всероссийский форум «Команда ПРОФИ». На него приехали 1 тыс. участников из 61 региона России (в том числе и ЛНР и ДНР), более 180 образовательных организаций, из которых 5 школ и 177 СПО. Они встретятся с экспертами, организованы тренинги и круглые столы, подготовлена полезная информация для развития самоуправления в техникумах и колледжах, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Площадка форума это не только возможность встретиться с лучшими экспертами, специалистами в области студенческого самоуправления, но и обзавестись новыми знакомствами и контактами. Это своего рода образовательный и ресурсный центр развития студенческого самоуправления для обучения студентов и педагогов различным компетенциям», – отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Команда ПРОФИ» стал главным событием комплексной программы Российского Союза Молодежи по развитию студенческой активности в СПО. Форум объединяет тысячу председателей студенческих советов и их заместителей, старост академических групп, студенческих наставников и адаптеров, лидеров студенческих клубов, директоров СПО, заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов-организаторов, а также впервые в форуме принимают участие заместители директоров по учебной работе и советники по воспитанию. Во время торжественной церемонии открытия были вручены награды победителям Всероссийского конкурса на лучшую организацию студенческого самоуправления в СПО «Команда ПРОФИ», состоявшемуся в этом году впервые.

«Команда ПРОФИ — это проект, который постоянно совершенствуется. В этом году к нам присоединились заместители по учебной работе. В прошлом году мы обсуждали, что не хватает работодателей. Поэтому совсем скоро состоится круглый стол по профориентации и изменению подхода к профессиональной навигации молодых студентов СПО. Также мы пришли к выводу, что на форуме не хватает школьников, потому что председатели ученических советов должны взаимодействовать с лучшей практикой СПО для бесшовного перехода на новый этап образования, и в этом году здесь есть 20 председателей ученических советов. Желаю всем участникам форума познакомиться друг с другом для дальнейшего взаимодействия между регионами, чтобы закрепить эту дружбу», — заявила заместитель Председателя Российского Союза Молодежи Анна Аполосова.

Проект «Команда ПРОФИ» зародился в 2014 году в Удмуртской организации РСМ. В 2018 году «Команда ПРОФИ» вошла в ТОП-100 лучших проектов по качеству реализации, поддержанных Фондом президентских грантов. А уже в 2022 году Команда ПРОФИ стала федеральным проектом Российского Союза Молодежи. С 2021 года форумы «Команда ПРОФИ» проводятся в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Форум организован Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи» совместно с Правительством Республики Татарстан при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Общероссийской общественной организации «Союз директоров средних специальных учебных заведений России».

«Команда ПРОФИ» проводится в Казани на территории «Деревни Универсиады», Казанского торгово-экономического техникума, Казанского радиомеханического колледжа и Казанского энергетического колледжа.