В Казани стартовал IV Форум Всероссийского сообщества наставников-просветителей

В Казани открылся IV Форум Всероссийского сообщества наставников-просветителей. Участие принимают около 100 педагогов из 89 регионов России – учителя, советники директоров по воспитанию и педагоги-организаторы, ведущие просветительские блоги.

Как рассказала региональный представитель сообщества в Татарстане, директор лицея №146 «Ресурс» Диляра Каримова, решение о проведении форума в Казани связано с активной позицией региона в развитии учительского блогерства и готовностью делиться опытом.

«Татарстан – всегда инициатор многих интересных событий. Казань – центр притяжения всего самого перспективного и современного», – отметила она.

Форум открылся накануне, 3 августа. Сегодня на базе лицея №146 прошли мастер-классы, образовательная сессия «Всероссийское сообщество наставников-просветителей как профессиональное экспертное объединение. Выработка единых подходов к реализации государственной политики в цифровой среде», выступления и лекции, тренинги и практикумы, а также презентация лучших практик региональных отделений Всероссийского сообщества наставников-просветителей.

В программе третьего дня – знакомство с образовательными организациями – школами-новостройками г. Казани, посещение гимназии № 107 «Открытие», участие в мастер-классах и культурно-просветительская поездка на остров-град Свияжск.