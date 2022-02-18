В Казани стартовал II Всероссийский турнир по хоккею с шайбой «Кубок Дружбы — Дуслык». При этом сами игры начались еще вчера на льду Раифского озера. Но сегодня состоялось официальное открытие состязаний во Дворце спорта, где прошел парад участников.

После привычного для казанского хоккея лазерного шоу с представлением турнира, города и республики на лед вышли все десять команд — участниц «Кубка Дружбы — Дуслык». Турнир проводится уже во второй раз и обещает стать традиционной ежегодной встречей хоккейных коллективов из разных городов России с участием представителей разных религиозных конфессий.

На этот раз в Казани собрались 250 спортсменов из четырех городов России. Сам турнир должен стать настоящим хоккейным фестивалем, ведь в его рамках будет проведено четыре выставочных матча, направленных на социализацию и популяризацию хоккея.

Открыл турнир руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров. Глава республиканского общества «Динамо» подчеркнул, что хоккей давно стал в России народной игрой.

«В хоккей играют представители всех возрастов, представители разных религиозных конфессий. Это пример дружбы и конструктивного сотрудничества православных и мусульман. Взяв старт год назад на льду Раифского озера, турнир стал событием всероссийского масштаба. На этот раз у нас сыграют и военные, и правоохранители, а сам турнир становится традиционным и будет способствовать популяризации хоккея, послужит делу укрепления духовных ценностей. Желаю вам яростного спора, побед, метких шайб, послушных клюшек и ровного льда!» — подчеркнул Асгат Сафаров.

Главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов в свою очередь обратил внимание на название турнира.

«Замечательное слово дружба имеет важное значение для нашей многонациональной страны. А хоккей проповедует здоровый образ жизни. Так что от имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе (Игоря Комарова — прим. Т-и) желаю вам успехов в честной борьбе», — сказал он.

Капитан 2-го ранга в отставке, ныне митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин), председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта передал хоккеистам пожелания от патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его благословение.

«Именно здесь, в спортивной столице России, должным образом чувствуется сила здорового образа жизни. Именно физкультура и спорт обеспечат здоровое будущее нашей стране», — убежден владыка.

На мудрые мысли пророка сослался в своем приветственном слове председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль Самигуллин.

«Сильный ближе к Господу, нежели слабый. Он принесет своему народу больше пользы. Желаю вам обойтись без травм», — отметил муфтий Татарстана.

Вице-президент федерации хоккея РТ Андрей Рябов поблагодарил митрополита и муфтия за помощь, оказанную при организации турнира.

«Постараемся сделать так, чтобы первый в мире межконфессиональный хоккейный турнир стал праздником общения. И обещаю, что «Кубок Дружбы — Дуслык» станет традиционным и привлечет еще больше участников. Всё равно в итоге победят дружба и согласие. В добрый путь», — пожелал он.

Символическое вбрасывание игроку следж-хоккейной команды «Ак Барс» помогли сделать владыка Митрофан и Камиль хазрат Самигуллин.

И только потом началась игра двух казанских команд — «Добрыни» и «Миллениума». В результате победила дружба.

Команда «Добрыня» была организована в 2019 году при Духосошественском храме Казани по инициативе настоятеля храма и директора Православной гимназии Казани, протоиерея Алексия Чубакова. Игроками команды являются активные прихожане и родители воспитанников гимназии.

Основными целями создания команды «Миллениум» были названы поощрение межрелигиозной дружбы, почитание культурного и конфессионального единства и распространение атмосферы добрососедства.

Участники турнира «Кубок Дружбы — Дуслык» 2022 года: «Добрыня» (победитель первого турнира), «Т-26», «Мечта», «Фемида — Верховный суд», «Миллениум», «Чайка», «МВД по РТ» (все Казань), «Димитрий Донской» (Салават), «Северный флот 35+» (Североморск) и «ЕвроНика» (Санкт-Петербург).