В Казани стартовал грантовый конкурс «Лапа дружбы» – победители получат 200 тыс. рублей

В Казани стартовал второй городской грантовый конкурс «Лапа дружбы», участие в котором смогут принять воспитанники детских садов, школ и учреждений дополнительного образования.

Победителей определят в четырех направлениях, они получат гранты в размере 200 тыс. рублей. Серебряные призеры конкурса получат по 100 тыс. рублей, а участники, занявшие третье место – по 50 тыс. рублей. Лучшие работы в направлении «Дай лапу, друг!» получат 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Заявки на конкурс принимают по пяти направлениям: «Человек собаке друг», «Айболит и другие», «Зоотерапия в инклюзивном образовании», «Зооволонтер» и «Дай лапу, друг!». Участникам необходимо подготовить проекты с указанием цели, задач, сроков и этапов реализации, ожидаемых результатов и сметы.

От участников ждут самых разных идей и инициатив. К примеру, в направлении «Человек собаке друг» дети могут предложить идеи, как привлечь внимание к проблеме бездомных животных, создать условия для уменьшения числа беспризорных питомцев, а также мероприятия на тему бережного и безопасного общения с четвероногими друзьями. В номинации «Айболит и другие» предлагается разработать образовательные платформы по профориентационной работе. Участники смогут представить проекты, посвященные популяризации профессий, которые связаны с животными.

Заявки принимаются на электронный адрес gdebc-kzn@yandex.ru до 28 февраля. Заочная оценка конкурсных материалов пройдет с 1 по 31 марта 2023 года. Победителей наградят в апреле.

Напомним, на первый грантовый конкурс «Лапа дружбы» в Казани поступило 36 заявок от образовательных учреждений, школьников и их родителей.