В Казани стартовал гала-матч в рамках форума Kazan Digital Week

Фото: Иван Жуков / "Татар-информ"

Во Дворце спорта в рамках форму Kazan Digital Week проходит гала-матч между командами «Правительство Республики Татарстан» и «ЦифроVой СпецнаZ».

За полчаса до начала встречи в холле арены также прошла автограф-сессия игрока казанского «Ак Барса» Артем Галимов.

За несколько минут до матча перед зрителями выступили девушки из команды «Татарстан» - они чемпионки России 2022 года по синхронному катанию на коньках.

С приветственным словом ко всем участникам обратились президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Илья Начвин и заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.

«Дорогие спортсмены – «Цифроvой Спецнаz» и наши ребята из Правильства - я не сомневаюсь, что сегодня победит сильнейший. Сегодня особенный день: наши представители цифрв достойно играют в хоккей. А наши ребята из правительства достойно постараются проиграть.

Спорт нас всех объединяет. Ребята из цифрового спецназа - не подводите своего министра, старайтесь победить. Ну а татарстанцам, как всегда: «Алга», – сказал Рифкат Минниханов.

Матч проходит 3 периода по 20 минут «грязного» времени.