В Казани стартовал форум торгово-промышленных палат стран ОИС

В Казани стартовал VI Международный форум Торгово-промышленных палат стран ОИС. Как отметил президент ТПП России Сергей Катырин, встреча в столице РТ будет посвящена цифровой трансформации и использованию искусственного интеллекта в торгово-промышленной палате.

«Это не дань моде. Это вопрос, который сегодня стоит на повестке дня. Сегодня и цифровая трансформация, и искусственный интеллект много используются и членами палаты, и всеми теми, кто обращался к нам за услугами», – заявил он.

Катырин добавил, что с помощью этих инструментов есть возможность сделать работу ТПП более значимой и приемлемой для клиентов и членов Торгово-промышленной палаты.

В свою очередь председатель торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев подчеркнул, что форум – это прекрасная возможность для налаживания контактов и получения новых профессиональных навыков.

Форум торгово-промышленных палат стран ОИС проходит в рамках XVII Международного экономического форума «Россия-Исламский мир: КазаньФорум». Мероприятие будет проходить с 13 по 15 мая.

Основная миссия форума заключается в развитии устойчивого торгово-экономического сотрудничества между регионами России и государствами – участниками Организации исламского сотрудничества, укреплении межпалатного взаимодействия и формировании прямых контактов между бизнес-сообществами.

Отметим, что прошлогодний форум собрал свыше 250 участников, представляющих 64 российские торгово-промышленные палаты и делегации из 20 зарубежных стран.