В Казани стартовал форум самозанятых

В День Республики Татарстан в Казани стартовал третий Форум самозанятых, который открыли заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов вместе с заместителем председателя Комиссии Госдумы Федерального собрания РФ по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Айратом Фарраховым. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Организаторы мероприятия — Министерство экономики РТ, республиканский Центр поддержки самозанятых, мэрия Казани.

На улице Баумана была организована ярмарка, где самозанятые могли продать продукцию собственного производства. Свои товары и услуги представили около 70 участников со всей республики, а также гости из других регионов страны. На ярмарке были представлены изделия из дерева, кожи, фарфоровая посуда, дизайнерские украшения, фермерская продукция, игрушки, предметы домашнего декора. Также здесь прошли мастер-классы для детей и взрослых.

«Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что эксперимент введения специального налогового режима — налог на профессиональный доход, который стартовал в 2019 году является успешным. За столь короткое время в Республике Татарстан зарегистрировано более 140 тысяч татарстанцев», — отметил Мидхат Шагиахметов.

Он отметил, что за все время действия специального налогового режима суммарный доход татарстанских самозанятых превысил 29,9 млрд рублей. «Мы и дальше будем поддерживать, и развивать этот институт и реализовывать меры поддержки», — добавил министр.

31 августа для самозанятых в Доме Предпринимателя (Петербургская, 28) состоится лекторий, где они могут получить новые знания и умения.