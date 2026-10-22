В Казани стартовал форум ПФО, на котором обсудят исправление осужденных

В Казани открылся межрегиональный форум «Пробация в Поволжье: опыт взаимодействия власти и общества в ресоциализации осужденных и лиц, отбывших наказание». Организовали его Общественная палата Российской Федерации совместно с Министерством юстиции России при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе и Правительства Республики Татарстан.

Проходит мероприятие в татарстанском филиале фонда «Защитники Отечества» в Казани.

«Проект, который реализует наша комиссия, был образован 14 октября 2024 года, то есть, он идет по стране уже два года. Задача нашего проекта – осуществить мониторинг исполнения законодательства на территории Российской Федерации. Наш проект был связан с посещением ряда регионов, в данный момент это уже 32-й регион в нашем формате работы. И теперь мы решили не просто посещать регионы, но и проводить там соответствующие форумы», – рассказал заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию c ОНК Александр Воронцов.

Сегодня на площадке татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» объединили все 14 регионов ПФО, добавил Воронцов.

«Хочу поблагодарить и правительство, и институт главного федерального инспектора, которые помогли нам в организации данного мероприятия, и конечно, очень надеемся, что форум поможет обозначить острые проблемы – они есть, дать хорошие положительные практики – они тоже есть и их достаточно много. А главное – чтобы люди обменялись опытом, тем, что наработано», – подчеркнул он.