В Казани стартовал форум молодых предпринимателей стран ОИС

В KazanExpo стартовал очный этап VIII Казанского форума молодых предпринимателей стран Организации исламского сотрудничества. Его участники — стартаперы из разных стран расскажут о своих проектах инвесторам и экспертам, а также посоревнуются за призовой фонд в 10 тыс. долларов. Мероприятие проходит в рамках международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022».

«Форум молодых предпринимателей стран ОИС — это целая программа, он идет в течение полугода. Он начинается с того, что открывается заявочная кампания для IT-стартапов по разным направлениям. Затем они проходят обучение, и авторы лучших из них приезжают в Казань», — пояснил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

По его словам, этот форум — отличная возможность для молодых авторов проектов заинтересовать инвесторов и привлечь в свой стартап средства. Для самих инвесторов это также интересная площадка для поиска перспективных проектов, потому что перед тем, как попасть на форум, они прошли строгий отбор.

Событие проводится ежегодно с 2014 года, привлекая сотни стартапов, инвесторов и экспертов отрасли из стран ОИС и Российской Федерации. За восемь лет существования в форуме приняли участие более 1 тыс. представителей из 50 стран, а число привлеченных инвестиций составило свыше 2 миллионов долларов.

При этом в нынешнее время поддержка молодых предпринимателей имеет и большое социальное значение. Так, на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, многие люди потеряли работу, а новые стартапы — это новые рабочие места, добавил президент Молодежного форума ОИС Таха Айхан.

«Существует много способов, которыми можно поддерживать молодых людей. Этот форум, который проводится в Казани, принимает сотни стартапов и участников из более чем 50 стран ОИС. С каждым годом форум становится все больше. Из-за коронавируса бизнес столкнулся с трудностями, как и вся экономика. Согласно оценкам мирового банка, очень большое количество людей стали нищими или потеряли работу. Мы должны поддерживать молодых предпринимателей, которые стараются бороться с этими проблемами», — заявил он.

В частности, три проекта из отобранных 35 созданы представителями Татарстана. Это в том числе приложение для помощи молодым стартаперам, где будут собраны все необходимые инструкции для создания собственного проекта и его продвижения. Но, по словам автора проекта Анвара Минигулова, сервис может помочь и опытным предпринимателям, став своеобразным маркетплейсом для услуг, интересующих различные компании.

«Мы участвуем в этом форуме для того, чтобы привлечь инвесторов. Мы представим свою платформу в минимальной версии. У нас, в Казани и Татарстане в целом, создана благоприятная среда для развития молодых предпринимателей», — поделился Анвар Минигулов.