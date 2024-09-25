В доме дружбы народов в Казани стартовал форум молодых лидеров стран БРИКС, где представители стран объединения обменялись лучшими практиками культурного и инновационного обмена, а также рассказали о возможностях БРИКС.

«Сейчас в мире происходят ускоренные масштабные изменения, он входит в новый период потрясения и перемен. Один за другим возникают новые вызовы, такие как кибербезопасность и изменение климата. Человечество стоит на распутье: однополярный или многополярный мир, обоюдный проигрыш или общая победа. Если у молодого поколения есть высокие идеалы, и оно смело возлагает на себя ответственность, то у человечества есть надежда», - выступил с напутственным словом чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй.

Форум молодых лидеров стран БРИКС поспособствует дальнейшему сотрудничеству научно-образовательному и культурному обмену между молодыми людьми государств союза, уверена вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Молодежная политика - приоритетная задача социально-экономического развития России и Татарстана. Безусловно, молодежь - это будущее страны, стратегический ресурс государства. Наша республика и Казань в частности, неоднократно становились площадкой для международных молодежных мероприятий объединений БРИКС и ШОС. Мы уверены в необходимости развития международного молодежного сотрудничества как в экономике, так и в культуре, спорте, образовании на основе традиционных ценностей», - подчеркнула вице-премьер.

О реализации молодежной политики в Татарстане рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков. Он отметил широкую инфраструктуру объектов отрасли в республике и выделил развитие международного сотрудничества как один из приоритетов.

«Развитие международной молодежной политики для Республики Татарстан – это важный приоритет. Создана ассоциация иностранных студентов и аспирантов Казани с целью объединить всех иностранных студентов, которые обучаются в различных вузах Казани. Только за прошедший период 2024 года в республике прошли такие крупные молодежные мероприятия как региональная программа Всемирного фестиваля молодежи, VIII Форум молодых дипломатов стран ОИС, X Казанский форум молодых предпринимателей, III Казанский глобальный молодежный саммит с участием министров по делам молодежи и спорту стран ОИС и БРИКС, а также делегация Татарстана приняла участие в форуме в формате "Волга-Янцзы"», - пояснил министр.

Далее молодые лидеры из России, Индии и Бразилии рассказали о своих практиках, связанными с культурным обменом в рамках БРИКС, а также молодые люди обменялись подарками и презентовали трейлер специальной программы для форума «Сила молодежи».