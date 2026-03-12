В Казани стартовал финал Всероссийского хакатона «ЭкоХак: Чистый океан»
На площадке ИТ-парка в Казани сегодня стартовал финал I Всероссийского хакатона «ЭкоХак: Чистый океан». Мероприятие организовано Академией наук РТ в рамках научно-исследовательской программы проекта «Экспедиция Фёдора Конюхова на плоту МИРРИКО».
В церемонии открытия приняли участие президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин и представители группы компаний «МИРРИКО».
По данным организаторов, на конкурс поступило более 150 заявок из различных регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Севастополь, Самару, Томск, а также из Туркменистана и Узбекистана. К финальному этапу допущены 92 участника в составе 28 команд. Хакатон проходит в смешанном формате, часть команд работает удаленно.
Участникам предстоит разработать технологические решения для сбора, анализа и переработки микропластика в морской среде. Соревнования организованы по методу кейсов. Всего представлено девять направлений.
Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов обратился к участникам и отметил возможность дальнейшей реализации их проектов. Он порекомендовал финалистам рассмотреть возможность подачи заявок на конкурс «Студенческий стартап» для получения грантовой поддержки.
«С теми идеями и решениями, с которыми вы работаете, можно спокойно выходить на "Студенческий стартап". Все, кто сегодня тут собрался, – уже победители. Вы уже финалисты из 48 команд. Вы спокойно можете заявляться на "Студенческий стартап". Я рекомендую», – сказал Минниханов.
Глава Академии наук также призвал участников ориентироваться на опыт путешественника, в рамках экспедиции которого проводится хакатон:
«Берите пример с Фёдора Филипповича Конюхова, который развивает эту тему. Он обозначает проблему, и мы начинаем искать возможности, как помочь не то что природе, а целому миру. Нам нужно помочь этому человеку, потому что он занимается такими благими делами».
Наибольшее число команд выбрали кейс «Комплексное решение для переработки смешанного микропластика». Еще 18 коллективов работают над кейсами, связанными с мониторингом: «Детектор помех» и «Система прогнозирования».
Отдельное направление – «Биоремедиация», предполагающая поиск микроорганизмов для разложения пластика. Эта тематика, как отметили в Академии наук РТ, перекликается с текущими исследованиями научных институтов Татарстана.
Хакатон приурочен к предстоящей экспедиции Фёдора Конюхова, который в ноябре 2026 года отправится в плавание на плоту «МИРРИКО», изготовленном из переработанного пластика. Цель экспедиции – исследование Большого тихоокеанского мусорного пятна. Собранные пробы будут переданы ученым, включая участников хакатона, для последующего анализа и разработки методов очистки водоемов.
В ходе церемонии открытия выступил министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин. «Рассмотрев некоторые кейсы, я понимаю, что здесь очень серьезные и значимые направления, начиная от интеграции биологической, химической, продолжая мониторингом и заканчивая интересными кейсами и проектами, когда посредством живых организмов идет разложение и переработка отходов», – отметил глава ведомства.
Министр также заявил о готовности министерства рассматривать обращения финалистов и оказывать содействие в развитии их проектов: «Двери нашего министерства открыты именно для таких, как вы, для креативного молодого поколения, которое всегда открыто. Я заверяю, что любое ваше обращение к нам будет рассмотрено лично мной и, если мы чем-то можем посодействовать вашему развитию, мы были бы очень рады».
Своими ожиданиями поделился участник из Казани Мурат Муртазин, представляющий команду школьников. Его коллектив работает над кейсом, посвященным моделированию путей миграции микропластика в Мировом океане.
«Выбрали мы этот кейс, потому что он находится на слиянии и программирования, и экологии, и метеорологии. То есть он достаточно многогранный для решения. И при решении этого кейса мы узнали много нового из разных областей наук, которые представлены на этом хакатоне», – отметил участник.
По его словам, команда целенаправленно готовилась к участию в конкурсе и ранее уже участвовала в экологических олимпиадах и конференциях.
«Мы всей командой участвуем в олимпиадах по экологии, во многих конкурсах, во многих конференциях. Мы увидели в интернете страничку этого хакатона, посмотрели условия, посмотрели партнеров, узнали, о чем он, заинтересовались и решили сделать решение кейсов, которые мы выбрали», – рассказал Муртазин.
Работа над проектами продолжится завтра, 13 марта. Затем пройдет церемония награждения, где будут объявлены победители и призеры. Общий призовой фонд хакатона составляет 450 тыс. рублей.
Мероприятие проводится в рамках марафона хакатонов «Kazan Digital Legends». Победители также получат возможность представить свои разработки на аллее стартапов DemoDay в рамках форума Kazan Digital Week 2026.