В Казани стартовал финал Всероссийского хакатона «ЭкоХак: Чистый океан»

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

На площадке ИТ-парка в Казани сегодня стартовал финал I Всероссийского хакатона «ЭкоХак: Чистый океан». Мероприятие организовано Академией наук РТ в рамках научно-исследовательской программы проекта «Экспедиция Фёдора Конюхова на плоту МИРРИКО».

В церемонии открытия приняли участие президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин и представители группы компаний «МИРРИКО».

По данным организаторов, на конкурс поступило более 150 заявок из различных регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Севастополь, Самару, Томск, а также из Туркменистана и Узбекистана. К финальному этапу допущены 92 участника в составе 28 команд. Хакатон проходит в смешанном формате, часть команд работает удаленно.

Участникам предстоит разработать технологические решения для сбора, анализа и переработки микропластика в морской среде. Соревнования организованы по методу кейсов. Всего представлено девять направлений.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов обратился к участникам и отметил возможность дальнейшей реализации их проектов. Он порекомендовал финалистам рассмотреть возможность подачи заявок на конкурс «Студенческий стартап» для получения грантовой поддержки.

«С теми идеями и решениями, с которыми вы работаете, можно спокойно выходить на "Студенческий стартап". Все, кто сегодня тут собрался, – уже победители. Вы уже финалисты из 48 команд. Вы спокойно можете заявляться на "Студенческий стартап". Я рекомендую», – сказал Минниханов.

Глава Академии наук также призвал участников ориентироваться на опыт путешественника, в рамках экспедиции которого проводится хакатон:

«Берите пример с Фёдора Филипповича Конюхова, который развивает эту тему. Он обозначает проблему, и мы начинаем искать возможности, как помочь не то что природе, а целому миру. Нам нужно помочь этому человеку, потому что он занимается такими благими делами».

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Наибольшее число команд выбрали кейс «Комплексное решение для переработки смешанного микропластика». Еще 18 коллективов работают над кейсами, связанными с мониторингом: «Детектор помех» и «Система прогнозирования».

Отдельное направление – «Биоремедиация», предполагающая поиск микроорганизмов для разложения пластика. Эта тематика, как отметили в Академии наук РТ, перекликается с текущими исследованиями научных институтов Татарстана.

Хакатон приурочен к предстоящей экспедиции Фёдора Конюхова, который в ноябре 2026 года отправится в плавание на плоту «МИРРИКО», изготовленном из переработанного пластика. Цель экспедиции – исследование Большого тихоокеанского мусорного пятна. Собранные пробы будут переданы ученым, включая участников хакатона, для последующего анализа и разработки методов очистки водоемов.

В ходе церемонии открытия выступил министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин. «Рассмотрев некоторые кейсы, я понимаю, что здесь очень серьезные и значимые направления, начиная от интеграции биологической, химической, продолжая мониторингом и заканчивая интересными кейсами и проектами, когда посредством живых организмов идет разложение и переработка отходов», – отметил глава ведомства.

Министр также заявил о готовности министерства рассматривать обращения финалистов и оказывать содействие в развитии их проектов: «Двери нашего министерства открыты именно для таких, как вы, для креативного молодого поколения, которое всегда открыто. Я заверяю, что любое ваше обращение к нам будет рассмотрено лично мной и, если мы чем-то можем посодействовать вашему развитию, мы были бы очень рады».

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Своими ожиданиями поделился участник из Казани Мурат Муртазин, представляющий команду школьников. Его коллектив работает над кейсом, посвященным моделированию путей миграции микропластика в Мировом океане.

«Выбрали мы этот кейс, потому что он находится на слиянии и программирования, и экологии, и метеорологии. То есть он достаточно многогранный для решения. И при решении этого кейса мы узнали много нового из разных областей наук, которые представлены на этом хакатоне», – отметил участник.

По его словам, команда целенаправленно готовилась к участию в конкурсе и ранее уже участвовала в экологических олимпиадах и конференциях.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

«Мы всей командой участвуем в олимпиадах по экологии, во многих конкурсах, во многих конференциях. Мы увидели в интернете страничку этого хакатона, посмотрели условия, посмотрели партнеров, узнали, о чем он, заинтересовались и решили сделать решение кейсов, которые мы выбрали», – рассказал Муртазин.

Работа над проектами продолжится завтра, 13 марта. Затем пройдет церемония награждения, где будут объявлены победители и призеры. Общий призовой фонд хакатона составляет 450 тыс. рублей.

Мероприятие проводится в рамках марафона хакатонов «Kazan Digital Legends». Победители также получат возможность представить свои разработки на аллее стартапов DemoDay в рамках форума Kazan Digital Week 2026.