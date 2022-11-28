В Казани стартовал финал всероссийских соревнований мастерства диспетчеров энергосистем

В Казани стартовали седьмые Всероссийские соревнования профессионального мастерства диспетчеров филиалов «Системного оператора», специализированной организации, которая единолично осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское управление Единой энергосистемой России. Соревнования впервые в истории пройдут на базе Регионального диспетчерского управления Татарстана (РДУ Татарстана, филиал «Системного оператора»). Подвести итоги планируется в четверг, 1 декабря.

Как рассказали «Татар-информу» в РДУ Татарстана, соревнования проводятся с целью повышения квалификации и профессиональной подготовленности диспетчерского персонала филиалов «Системного оператора», оценки уровня профессиональной подготовки диспетчеров, эффективности их действий «при предотвращении и ликвидации нарушений нормального режима работы энергосистем», а также проверки готовности такого персонала к действиям в аварийных ситуациях («в сложной режимной обстановке»), когда в условиях ограниченного времени на решение задач оперативно-диспетчерского управления остается очень мало времени.

Как отметил директор РДУ Татарстана Андрей Большаков, диспетчеры – это «единственные специалисты, которые смотрят на энергосистему сверху, управляя таким сложным организмом, и от их эффективной работы зависит жизнь и здоровье миллионов людей, зависит, чтобы в их домах были свет и тепло». В структуре ЕЭС филиалы «Системного оператора» действительно являются, по факту, главным звеном, так как именно они обеспечивают и эффективную загрузку генерирующих объектов (ТЭЦ, ГЭС и др.), и грамотное распределение столь специфического ресурса, каким является электрическая энергия (ее выработка и потребление должны происходить одновременно), по электросетям различного уровня напряжения, и перетоки между регионами, и устойчивость режимов, и много чего еще. Неудивительно, что основным этапом соревнований станет противоаварийная тренировка – умение быстро и эффективно перестроить схему, когда в какой-то ее точке случилось непредвиденное (например, отключился энергоблок или порвалась ЛЭП), жизненно важный навык для диспетчеров. Такие задания для соревнований, кстати, разрабатываются «с учетом недостатков, выявленных в ходе расследования причин аварий в электроэнергетике».

В финальном этапе в Казани участвуют команды РДУ из всех семи Объединенных диспетчерских управлений (ОДУ), ранее ставшие первыми на региональных этапах. От ОДУ Сибири в Казань приехали специалисты Иркутского РДУ, от Дальнего Востока – Амурского, от Урала – Башкирского, от Центра – Липецкого, от Северо-Запада – Карельского, а от Юга – команда Черноморского РДУ, которое управляет энергосистемой не только Крыма и Севастополя, но и помогает коллегам из Запорожской и Херсонской областей. Команда самого РДУ Татарстана, ранее одержавшая победу среди других филиалов ОДУ Средней Волги, также принимает участие в финале.

Такие соревнования проводятся раз в три года, и ранее, как правило, финалы проходили только на базе ОДУ – в Татарстане, тем более на уровне РДУ, мероприятие такого уровня проходит впервые. Но, как отметил на церемонии открытия Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин, «Казань традиционно является местом проведения крупных соревнований и форумов, и нам приятно осознавать, что теперь город обогатиться и опытом проведения такого уникального мероприятия»: «Энергетика – крайне важная отрасль, мы в обыденной своей жизни не замечаем труд тысяч специалистов этой отрасли. Мы не задумываемся, почему лампочка горит, и замечаем, только если свет гаснет. Так и должно быть, но за этим стоит работа таких профессионалов, которые и собрались на соревнования в Казани». Участникам финала Нигматуллин пожелал честной борьбы и чтобы победу одержал действительно сильнейший.