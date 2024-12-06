Спортсмены из шести стран сразятся в финале Кубка Раиса РТ по самбо

С 5 по 7 декабря 2024 года в казанском Дворце единоборств «Ак Барс» проходит финал международных соревнований по самбо «Гран-При „Кубок Раиса Республики Татарстан“».

На турнир приехали более 120 спортсменов из шести стран: Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и России. Лучших определят в 21 весовой категории по спортивному и боевому самбо.

Гостей церемонии открытия ожидала театрализованная костюмированная постановка, посвященная татарскому, русскому, тюркскому, сибирскому фольклору. Основную роль в этом празднике сыграл Государственный фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек». В центре сказочного действия были батыры – от детей до бабаев. Также на татами вышли совсем юные участницы в русских народных костюмах.

Актеры остались на сцене, когда знаменосцы вынесли на арену государственные флаги России, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Белоруссии и Казахстана.

Министр спорта РТ Владимир Леонов отметил великолепие Дворца единоборств «Ак Барс» и церемонии открытия.

«Я впечатлен такой церемонией открытия. Можно сказать, в театр сходил. Ну а данный турнир проводится здесь уже в седьмой раз. Дворец после летнего обновления накануне Игр БРИКС был сильно освежен и стал одним из лучших в России. Очень важно, что в наше непростое время к нам приехало столько гостей из пяти стран. Наша Федерация самбо очень мощно работает, показывает прекрасные результаты. Самбо наше все! Только вперед, только алга!» – подчеркнул он.

Депутат Госдумы РФ Рустам Калимуллин напомнил, что многие наши самбисты сейчас принимают участие в специальной военной операции: «Мы видим праздник самбо. Желаю, чтобы СВО поскорее закончилась, и все бойцы вернулись домой живыми и здоровыми. А я знаю, что там воюют немало наших самбистов. Так что покажите красивую борьбу, выступите выше своих возможностей».

Старший тренер сборной России по самбо, исполнительный директор Российской федерации самбо, заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса Анастасия Кондратьева подчеркнула, что Татарстан всегда проводит все турниры на высочайшем уровне.

«Что Универсиада, что чемпионат Европы, что Игры БРИКС – везде турниры по самбо были лучшими в своей истории по организации. Вот и сегодня в Казань приехали лучшие самбисты страны и из наших дружественных страны. Радуйтесь, болельщики, будьте честными, судьи, удачи борцам», – пожелала она.

В спортивном самбо участники будут бороться в следующих весовых категориях: 58, 64, 71, 79, 88, 98, свыше 98 кг (мужчины), 50, 54, 59, 65, 72, 80, свыше 80 кг (женщины), в боевом самбо: 58, 64, 71, 79, 88, 98, свыше 98 кг.