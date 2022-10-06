В Казани проходит финал конкурса водительского мастерства среди пожилых

Сегодня в Казани состоится финал республиканского конкурса водительского мастерства, посвященного Дню пожилых людей.

Соревнования, в которых принимают участие мужчины старше 60 лет и женщины возраста 55+, проходят уже в 11 раз. Сегодняшние финалисты – победители городских и региональных конкурсов.

Конкурс направлен на то, чтобы помочь водителям старшего поколения повторить основы ПДД и укрепить свои навыки.

«Спасибо за активную жизненную позицию, желаю вам долгих лет жизни и победы!» – сказал участникам Заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан Дамир Бикмухаметов.