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Происшествия
6 октября 2022  10:35
Дмитрий Шатров

В Казани проходит финал конкурса водительского мастерства среди пожилых

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Сегодня в Казани состоится финал республиканского конкурса водительского мастерства, посвященного Дню пожилых людей. 

Соревнования, в которых принимают участие мужчины старше 60 лет и женщины возраста 55+, проходят уже в 11 раз. Сегодняшние финалисты – победители городских и региональных конкурсов.

Конкурс направлен на то, чтобы помочь водителям старшего поколения повторить основы ПДД и укрепить свои навыки.

«Спасибо за активную жизненную позицию, желаю вам долгих лет жизни и победы!» – сказал участникам Заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан Дамир Бикмухаметов.

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