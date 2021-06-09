В Казани стартовал финал конкурса «Проектный руководитель года-2021». За победу поборются 23 лучших специалиста со всей России. На торжественной церемонии открытия к участникам обратился первый заместитель Премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.

Фото: Владимир Васильев

«В Татарстане уделяется много внимания проектному управлению, у нас есть региональный проектный офис, который занимается координацией проектной деятельности и межведомственным взаимодействием. Конкурс позволит распространить эффективные методы и инструменты проектного направления за счет обмена лучшими практиками и деятельности профессиональных сообществ», — отметил он.

Нигматуллин поприветствовал финалистов конкурса от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова, пожелал им удачи и подчеркнул, что все проекты будут внимательно изучены представителями республики, чтобы самые удачные из них реализовать в будущем.

Финал продлится до 11 июня. За это время участники, разделенные на четыре команды, должны будут подготовить и представить проекты цифровизации различных областей Татарстана, среди которых городская среда, транспорт и логистика, государственное управление, здравоохранение и образование.

Фото: Владимир Васильев

«Мы видим, что тема цифровой трансформации стала тем драйвером, который поможет росту российской экономики. В Татарстане мы внимательно изучаем эту тему. Потратить деньги на IT несложно, а найти возможности и ниши для реализации проекта, который принесет экономический эффект и обеспечить возврат инвестиций, не так просто», — сказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Он пояснил, что в Татарстане введен специальный показатель, который показывает, какой доход получит республика от инвестиций в IT.



Задания, составленные для финалистов конкурса на создание пула проектов, будут направлены на достижение целей национального проекта «Цифровая экономика», заключил министр. Победителей определят в пяти номинациях: руководитель проекта и проектного офиса, эксперт в управлении проектом, лидер agile-команд и лидер цифровой трансформации.

В этом году на конкурс подали более 500 заявок, но до финала дошли только 23 лучших, сообщила генеральный директор АНО «Агентство развития проектного управления» и председатель оргкомитета конкурса Наталья Гаркуша.

Фото: Владимир Васильев

«Конкурс проводится уже в третий раз. После серьезного отбора были приглашены в финал лучшие из профессионалов из различных регионов нашей страны и даже зарубежных стран. Финал мы традиционно проводим в самых проектоориентированных регионах, которые поддерживают и развивают эту культуру. В этом году это Республика Татарстан», — отметила спикер.

В течение всего одного дня участники должны будут разработать проект, направленный на цифровизацию одной из пяти заданных направлений. После чего жюри изучит эти предложения и определит победителей, которые получат памятные призы и ваучер на бесплатную сертификацию на международный стандарт IPMA. Но главным призом для участников станет профессиональное признание и высокая оценка их работы, уверен финалист конкурса Сергей Бирук.

«У каждого человека есть потребность чего-то достигнуть в своей профессии. Это единственный подобный конкурс профессионального мастерства для проектных руководителей в России, хочется получить достойную оценку своей компетенции», — поделился участник.

Фото: Владимир Васильев

Победителей объявят 11 июня.