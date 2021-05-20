В Казани стартовал финал конкурса молодых юристов «Кадровый центр»

В Казани начался финал конкурса «Кадровый центр», в котором принимают участие студенты юридических вузов. Об этом сообщает пресс-служба Минюста Татарстана.

Цель проекта — развитие профессиональных навыков конкурсантов, а также помощь и содействие в их трудоустройстве. Организатором мероприятия является Ассоциация юристов России в Татарстане.

«Проект востребован и актуален. Здорово, когда различные субъекты, уровни публичной власти, общественные организации реализуют проекты с одной целью — подбор профессиональных кадров и трудоустройство молодежи. Это является задачей не только общественных организаций, но и государственной власти», — рассказал министр юстиции РТ Марат Загидуллин.

С приветственным словом к участникам обратился и управляющий партнер юридической компании «Ялилов и партнеры» Айнур Ялилов. По его словам, с каждым годом конкурс привлекает все больше внимания, число его участников растет.

«Все больше конкурсов и направлений, которые помогают выявлять лучших в своей сфере. Это связано в тем, что в современном мире сейчас выбирают не активных, а умных. На сегодняшний день ваша задача продемонстрировать свои умения и таланты, сформировать конкретную цель и позиции», — заявил он.