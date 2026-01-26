В Казани стартовал финал конкурса «Мисс Татарстан-2026»

Финал XXVIII конкурса «Мисс Татарстан-2026» стартовал сегодня в столице республики. В этот раз площадкой для проведения мероприятия стал новый театр Камала, главный зал которого оказался полностью заполнен гостями.

Традиционно финал конкурса посвящен определенной тематике. В 2026 году организаторы выбрали восточное направление.

В финал прошли 30 участниц из разных районов Татарстана. Им предстоит побороться за титул главной красавицы республики.