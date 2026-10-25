В Казани стартовал финал кибертурнира «GO CTF TATARSTAN»

Финал всероссийского кибертурнира «GO CTF TATARSTAN» стартовал сегодня в столице Татарстана на площадке IT-парка имени Башира Рамеева. Здесь ученики 7-11 классов и студенты колледжей отражают кибератаки, максимально приближенные к реальным киберугрозам, готовясь к трудоустройству в ведущие IT-компании.

«В сегодняшние дни востребованность информационной безопасности по всей стране растет, и масштабы задач, которые там стоят, они растут ежедневно и даже ежечасно. И те вызовы, с которыми сталкиваются реальная индустрия – банки, промышленные предприятия, госорганизации, – они очень высокого уровня», – заявил замминстра цифрового развития Татарстана Булат Габдрахманов.

Он подчеркнул, что турнир по кибербезопасности для школьников и колледжей позволяет как во время школы, так и в колледжах выявлять олимпиадников и особо талантливых людей для всей отрасли кибербезопасности.

В отборе принимали участие 315 команд из 54 регионов России и 15 зарубежных стран. На финал в Казань приехали 20 лучших команд из 12 городов России, а Татарстан представляют четыре сильнейшие сборные. Призовой фонд соревнований составляет 700 тыс. рублей