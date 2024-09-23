В Казани стартовал финал чемпионата БРИКС по перспективным технологиям и навыкам

В Казанском техникуме информационных технологий и связи (КТИТС) состоялась церемония открытия финала Международного чемпионата по перспективным технологиям и навыкам (BRICS Future Skills & Tech Challenge). Соревнования проходят с 22 по 27 сентября.

«Для нас большая честь и ответственность принимать столь интересное и насыщенное мероприятие — Международный чемпионат по перспективным технологиям и навыкам. Мы рады видеть представителей 16 стран мира, которые в стенах нашего центра проведут соревнования и будут конкурировать в 17 сферах IT», — сказал в своем приветствии министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

Финал проходит по 17 компетенциям, распределенным по трем основным направлениям: «Новые и перспективные рынки», «Цифровая экономика», «Новые производства».

Одной из основных площадок станет Международный хакатон беспилотных авиационных систем (БАС) — практическая мастерская, направленная на сбор лучших практик в сфере производства и эксплуатации беспилотников. По результатам хакатона будут сформированы требования к специалистам по всему миру.

Цель чемпионата — технологическая кооперация и создание совместных проектов и продуктов стран БРИКС, взаимодействие образовательных организаций, совместные научные исследования в таких областях, как беспилотники, прототипы системы трансграничных расчетов для БРИКС, создание цифровых моделей производств, предложения автоматизации бизнес-процессов на платформе 1С, а также в ряде других.

Future Skills Challenge — это ежегодный чемпионат, впервые проведенный в Казани в 2019 году по инициативе стран БРИКС. В 2020 году чемпионат был организован Россией, в 2021-м — Россией и Китаем. В 2022 году организатором выступил Китай, в 2023-м — ЮАР. В 2024 году Россия как председатель БРИКС вновь выступает организатором. В следующем году финал чемпионата пройдет в Бразилии.