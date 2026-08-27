В Казани стартовал фестиваль «Казань – музыкальная столица Исламского мира»

Фото: пресс-служба Казанского Кремля

Кантата «Тамырлар» композитора Розы Мухитдиновой на стихи Джаудата Сулеймана прозвучала на первом концерте международного фестиваля «Казань – музыкальная столица Исламского мира». Открытие состоялось во дворе Присутственных мест Казанского Кремля, вход для слушателей был свободным.

Оркестровку кантаты выполнил художественный руководитель и музыкальный руководитель фестиваля, дирижер Рустем Абязов. Произведение посвящено истории татарского народа. В его исполнении приняли участие более 80 артистов – музыканты камерного оркестра La Primavera, солисты оперной студии Казанской консерватории, хор студентов Казанского музыкального колледжа, фольклорный вокально-инструментальный ансамбль «Байрам» Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета и участники капеллы Железнова.

Фото: пресс-служба Казанского Кремля

«В этот раз все партии исполняла молодежь. Вместе с педагогами они проделали огромную работу. Мне кажется, получилось интересно. Была возможности взглянуть на произведение по-новому – ведь на премьере кантату исполняли старейшины татарстанской сцены. Вообще, мы исполняем эту кантату всегда с огромным удовольствием – это безусловно талантливое произведение», – поделился впечатлениями после концерта художественный руководитель оркестра La Primavera и нового фестиваля Рустем Абязов.

Несмотря на сильный дождь, концерт во дворе Казанского Кремля собрал более 200 жителей города и туристов. Практически все слушатели остались до конца выступления. Исполнение завершилось овациями.

Фото: пресс-служба Казанского Кремля

Фестиваль продолжится 2 сентября концертом в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. Программа будет построена как музыкальное путешествие по Великому Шелковому пути. В нее войдут сочинения композиторов Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Таджикистана, Башкортостана и Татарстана. По информации организаторов, все бесплатные билеты на концерт по предварительной регистрации уже разобраны.

«Я давно мечтал сделать фестиваль, который объединил бы современную музыку композиторов Татарстана и Востока. Рад, что благодаря грату Фонда содействия стратегическому диалогу и партнерству у нас такая возможность появилась. Особенно в год, когда Казань была провозглашена столицей исламского мира. За последнее время написаны интереснейшие произведения. Во всех них есть узнаваемый восточный колорит, при этом композиторы получили блестящее академическое образование, которое использует выразительные средства, присущие Западу, – получается интересный синтез», – рассказывает маэстро Абязов.

Фото: пресс-служба Казанского Кремля

Третий концерт фестиваля под названием «Обращение к истокам» пройдет с участием исполнителей на народных инструментах – курае, думбре, кылкобызе и варгане – и этнического вокала. Сопрано Айгуль Хайри выступит вместе с Казанским камерным оркестром La Primavera. За дирижерским пультом – автор идеи и музыкальный руководитель фестиваля Рустем Абязов.

В рамках концерта детским музыкальным учебным учреждениям Татарстана передадут народные инструменты.

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