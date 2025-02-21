В Казани стартовал ежегодный Всероссийский марафон «Сила России»

Фото: © пресс-служба «Единой России»

В столице Татарстана стартовал ежегодный Всероссийский марафон «Сила России». В этом году он приурочен к Году защитника Отечества.

Как сообщает пресс-служба «Единой России», в финальном турнире по хоккею сыграли 60 юных спортсменов. Ребята сыграли матчи на открытой площадке. Поприветствовать юных хоккеистов приехали почётные гости координатор Всероссийского спортивного марафона «Сила России» в Республике Татарстан, член общественной палаты РФ, Заслуженный тренер РФ Ольга Иванова, депутат Госсовета РТ, трёхкратный чемпион мира в составе сборной России, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина, Заслуженный мастер спорта России Данис Зарипов, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Дмитрий Иванов и руководитель движения жен участников специальной военной операции «Никто кроме нас», многодетная мама Лилия Култышева.

«Хоккей это мужской вид спорта, и это прекрасная традиция, в канун Дня защитника Отечества поздравить игроков и начать шествие марафона «Сила России» в Татарстане – самом спортивном регионе страны», - отметила Ольга Павлова – «Этот марафон любят люди, он прирастает поклонниками, друзьями от мала до велика, начиная с детских садов и кончая людьми старшего поколения, участниками СВО, спортсменами высокого класса. В этом году я думаю марафон будет еще сильнее, чем обычно. В частности, запланировано много различных мероприятий, связанных с Великой Победой и, конечно, мы отдадим дань уважения нашим ребятам, которые сегодня защищают нашу родину с оружием в руках». Ольга Павлова призвала татарстанцев принимать самое активное участие в марафоне.

«Спорт это жизнь, и занятие спортом дает каждому человеку здоровье, силы, выдержку, создает характер. Это очень важно, особенно в детском возрасте и поэтому мы стараемся создать как можно больше мероприятий для занятия наших детей спортом, чтобы они посвящали как можно больше времени активному образу жизни», - рассказал прославленный хоккеист Данис Зарипов.

«Сегодня мы видим на льду не только спортсменов, но и настоящих героев, которые отдают все силы ради победы. Так же, как и мы, они готовы бороться до конца, не сдаваясь перед лицом трудностей. Хочу напомнить, что за пределами этого матча есть люди, которые ежедневно защищают нашу страну и наши ценности. Давайте не забывать о них и о том, как важно поддерживать друг друга в любых обстоятельствах», - подчеркнул участник СВО Дмитрий Иванов.

Марафон «Сила России» — это еще одна возможность позаниматься спортом с известными российскими спортсменами, тренерами, олимпийскими чемпионами в разных уголках нашей республики

За два года реализации проекта по всей стране прошло более 17 000 тренировок, которые объединили 800 000 человек. В Татарстане более 9000 человек уже приняли участие в марафоне.

В этом году марафон посвящен Году защитника Отечества, его участники смогут не только перенять опыт от маститых спортсменов, но также узнать больше о тех спортсменах, которые встали на защиту нашей страны, об их боевых и спортивных победах.

Отдельные тренировки будут запущены для ветеранов и инвалидов боевых действий, в том числе, участников специальной военной операции.

Спортивный марафон «Сила России», организованный партией «Единая Россия», пройдет уже в четвертый раз.

Марафон объединяет сотни тысяч людей разных возрастов на территории нашей страны, включая новые регионы. Он стартовал 20 февраля в канун Дня защитника Отечества и завершится 3 сентября – в день окончания Второй мировой войны.

В этом году помимо олимпийских чемпионов, чемпионов мира, медийных спортсменов, которых всегда приглашают на такие мероприятия, будут приглашены участники специальной военной операции и их семьи.