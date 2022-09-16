В Казани стартовал двухдневный марафон молодых программистов

В Казанском институте культуры стартовал хакатон «Цифровая Арт-терапия». Событие входит в число мероприятий международного форума Kazan Digital Week.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В проекте принимают участие молодые и креативные люди, увлеченные программированием, разработкой мобильных приложений, дизайном, проектировкой интерфейсов, психологией, медициной и рядом других вопросов. Предполагается, что авторы лучших проектов получат денежные гранты. Обладатели первого, второго и третьего мест разделят общий призовой фонд в размере 300 тыс. рублей.

«Нам хотелось бы увидеть продолжение тех решений, которые уже были созданы в рамках хакатона прошлых лет. И было бы здорово, если бы созданные вами проекты имели дальнейшую жизнь и были воплощены. К примеру, в рамках студенческих стартапов, которые проводятся на уровне федерации», — обратился к собравшимся на открытие форума председатель Ассоциации содействия цифровому развитию РТ Рифкат Минниханов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Борьба за звание лучшего проекта продлится до завтрашнего дня в стенах Института культуры. В нее уже вступили 12 команд из Казани, Иннополиса, Бугульмы, а также из Москвы, Нижнекамска и Дагестана.

«Наш вуз является лидером по цифровой трансформации. Мы руководим рабочей группой всех творческих вузов. Кстати, решения по народной художественной культуре, найденные на первом хакатоне, нашли воплощение в виртуальном тренажере нашего инжинирингового центра», — заметила ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Уже завтра состоится презентация проектов участников хакатона. Ожидать оглашения результатов ребята будут в концертном зале вуза, где пройдет показ фильма-открытия Казанского кинофестиваля этого года «Ибн-Фадлан» и творческая встреча со съемочной командой киноленты.

Площадка хакатона Казанского института культуры объединяет экспертов культуры и искусства с разработчиками программного обеспечения и представителями IT-компаний для создания востребованных инновационных продуктов.