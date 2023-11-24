В Казани стартовал Чемпионат Татарстана по борьбе корэш

В Казани во Дворце единоборств «Ак барс» пройдет чемпионат Республики Татарстан по борьбе корэш. В соревнованиях примут участие порядка 350 спортсменов. В торжественном открытии чемпионата принял участие заместитель председателя Государственного Совета РТ, председатель Президиума Федерации корэш РТ Марат Ахметов.

«Вы посвятили себя нации, национальной борьбе, выражаю вам огромную благодарность, — обратился он к участникам чемпионата. Судьба национальной борьбы корэш складывается по-разному. Казань является спортивной столицей страны, и у нас развиваются разные виды спорта. В татарской борьбе спортивное соперничество особенно сильное, несмотря на это, корэш остается одним из самых массовых видов спорта. Язык, национальная борьба, литература, искусство – все это составляет татарскую национальность. Мы посвящаем себя национальному виду спорта, мы не изменяем своим традициям. Красивой борьбы и новых побед нам!» — сказал Марат Ахметов.

Как подчеркнул первый замминистра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов, условий для спортсменов в республике становится больше.

«Возможности для спортсменов в Татарстане улучшаются. Но корэш был и остается центром Сабантуев в районах и селах. Остаться батыром в своем селе – большое достижение. Сейчас вы можете участвовать и в чемпионате мира, все условия и возможности для этого созданы, вы счастливы. Приятно стоять рядом с батырами – вы крепкие, сильные мужчины», — отметил Халил Шайхутдинов.

Главный судья соревнований Ленар Зиннатуллин пожелал борцам красивой борьбы без травм, и поблагодарил за участие в чемпионате Татарстана.

В первый день турнира ожидается борьба по круговой системе, во второй день – полуфинал и финальные соревнования.

Автор: Энже Габдуллина