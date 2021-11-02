В Казани стартовал чемпионат Европы по плаванию

Сегодня в казанском Дворце водных видов спорта стартовал чемпионат Европы по плаванию на короткой воде (25 метров).

Двадцать первый по счету чемпионат Европы приурочен к 25-летию этого спортивного события, которое впервые прошло еще в 1996 году. Чтобы особенно отметить этот турнир, чемпионат в Казани впервые продлится шесть дней, до 7 ноября, в более удобном для спортсменов формате. В программу были добавлены дистанции на 800 метров вольным стилем у мужчин и 1500 метров вольным стилем у женщин.

Таким образом в течение этой недели более 400 спортсменов из 40 стран будут бороться за 42 титула на дорожках 25-метрового бассейна.

Призовой фонд в этом году увеличен до 300 тыс., чтобы вознаградить 15 лучших мужчин и 15 лучших женщин в индивидуальных дисциплинах. В прошлом десятилетии между лучшими 12 спортсменами распределялись 220 тыс. евро. Также можно будет получить денежное вознаграждение за взрослые рекорды: за рекорд мира — 10 тыс. евро, а за рекорд Европы — 5 тыс. евро. Лучшие спортсмен и спортсменка получат по 25 тыс. евро.

Сегодня женская сборная России победила в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем, завоевав первое золото. Россиянки Розалия Насретдинова, Арина Суркова, Мария Каменева и Дарья Клепикова проплыли дистанцию за 1 минуту 34,92 секунды. Второе место заняла команда Нидерландов — 1.35,47. Третьими стали представительницы Польши — 1.35,94.

Мужская сборная России (Владимир Морозов, Владислав Гринев, Евгений Рылов, Климент Колесников) взяли бронзовые медали в такой же эстафете. Золото у Нидерландов, тогда как серебро у Италии. Помимо России по одному золоту по итогам первого соревнования на счету пловцов из Турции и Нидерландов (плюс серебро). Два серебра и две бронзы у итальянцев, бронза у Польши.

В сборную России входят пять представителей Татарстана: Вероника Андрусенко, Рената Гайнуллина, Григорий Тарасевич, Эдуард Валиахметов и Александр Красных.