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В Казани стартовал автопробег «Трек года»
На одной из казанских заправок компании «Газпром газомоторное топливо» состоялось торжественное открытие автопробега «Трек года». Участие в мероприятии смогли принять не только автомобили на природном газе, но и все желающие на других машинах.
Вадим Найденов, заместитель директора Средневолжского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо», рассказал, что акция направлена на популяризацию самого экологичного топлива — метана, благодаря которому, по его мнению, можно сберечь не только природу, но и свой бюджет.
Главными гостями проекта стали пилот единственного в мире гоночного грузовика на метане, участник команды «КАМАЗ-мастер» Сергей Куприянов и чемпион мира, рекордсмен России в категории 55+ в марафоне, автор бестселлера «Не про бег» Юрий Строфилов. Впрочем, они стартовали в Санкт-Петербурге.
Старт мероприятия был организован параллельно в четырех городах: Санкт-Петербурге, Томске, Екатеринбурге и Краснодаре. Также в акции приняли участие 66 регионов страны. С 18 сентября по 30 октября участники отправятся по выбранному маршруту (за рулем автомобиля на метане или бегом). С помощью мобильного приложения они будут фиксировать встречающиеся по пути пейзажи.
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