В Казани стартовал 17-й турнир по вольной борьбе памяти Шамиля Ганиева

Казанский спорткомплекс «Ракета» в 17-й раз соберет участников открытого турнира по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР Шамиля Ганиева, участие в котором примут 165 спортсменов из 10 регионов России и Таджикистана. Сегодня прошло открытие турнира.

Шамиль Ганиев являлся мастером спорта СССР, первым из школы «Ракета», неоднократным чемпионом РТ, четырехкратным чемпионом зоны России (Поволжья), бронзовым призером чемпионата РСФСР, ВЦСПС, Спартакиады Москвы, чемпионом ЦС «Зенит». Ганиев – один из основателей школы борьбы в Казани.

Украсил церемонию открытия ансамбль танца Центра детского творчества Дербышек, продемонстрировавший сначала китайские, а затем татарские танцы.

На церемонии открытия турнира участников поприветствовала Заместитель Председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике Госсовета РТ, ЗМС по легкой атлетике Светлана Вострикова.

Именитая в недавнем прошлом спортсменка подчеркнула, что спорт – это тяжелый труд.

«Благодарю организаторов турнира за сохранение традиций в течение 17 лет проведения соревнований. Здешняя школа подготовила огромное количество спортсменов. Желаю всем победить и преодолеть себя», – подчеркнула Вострикова.

Напомним, сам турнир продлится до 2-го декабря. В нем принимают участие 165 юношей и девушек 2002 г.р. и младше, есть и дошкольники из Москвы, Пермского края, Чувашской, Удмуртской республик, Самарской, Ульяновской, Нижегородской, Пензенской областей.

Татарстан представляют юные борцы из Нижнекамска, Заинска, Набережных Челнов, Мамадыша, Тетюш, Менделеевска, Богатых Сабов, Казани и др. Всего из 20 городов страны. Юноши соревнуются в 13 весовых категориях, девушки – в двух.