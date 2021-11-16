В Казани стартовал 16-й Кубок министра внутренних дел по РТ среди ветеранов

Владимир Васильев

Сегодня в Казани стартовал Кубок министра внутренних дел по Республики Татарстан среди ветеранов правоохранительных органов. На турнир съехались команды из Башкортостана, Удмуртии, Самарской, Калужской, Кировской и Ульяновской областей, а также три команды из Татарстана и сборная ФСИН, собравшая ветеранов со всей страны. На церемонии открытия участников поприветствовал первый заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ полковник внутренней службы Салават Гайсин.

«Любой человек должен иметь возможность отдохнуть и восстановить свое здоровье. Мы уже 16 лет проводим этот турнир, и он успел стать международным, но в этот раз из-за ограничений команды из других стран к нам приехать не смогли. Если человек любит волейбол, то он обязательно должен где-то играть со своими друзьями или коллегами», — заметил Гайсин.

Турнир, инициатором которого стал руководитель Аппарата Президента РТ и председатель ОГО ФСО «Динамо» в Татарстане Асгат Сафаров в 2007 году, посвящен памяти генерал-лейтенанта милиции Салиха Япеева, который 25 лет возглавлял МВД по РТ и спортивное общество «Динамо».

Фото: © Владимир Васильев

Соревнования проводятся, чтобы популяризировать волейбол и поддержать ветеранский спорт, а также укрепить дружеские связи между правоохранительными органами разных регионов России.

«Этот турнир — большая традиция. Самое важное, что в нем участвуют ветераны. За те 14 лет, что проводится турнир, они создали свое своеобразное сообщество, где общаются и поддерживают физическую форму, занимаясь спортом», — отметил министр спорта РТ Владимир Леонов.

Фото: © Владимир Васильев

Он подчеркнул, что для Татарстана волейбол и общество «Динамо» неразрывно связаны. Министр отдельно остановился на том, что турнир проводится с соблюдением всех необходимых мер безопасности, установленных Роспотребнадзором из-за пандемии коронавируса.

Перед началом первого матча для участников и почетных гостей было организовано небольшое представление с народными татарскими песнями и танцами. Также командам вручили подарки и тюбетейки.

Фото: © Владимир Васильев

«Мы с удовольствием приезжаем сюда на каждый турнир. Всегда приятно встретить старых товарищей, вновь сыграть друг против друга. Приезжаем с радостью и улыбкой. Несмотря на то, что мы здесь все соперники, относимся доброжелательно к другим командам», — прокомментировал свое участие в турнире один из ветеранов — представитель Ульяновска Владимир Корнилов.

Соревнования пройдут в двух игровых залах — в спорткомплексах «Динамо» на улице Горького и в поселке Мирный. Десять команд разделили на две группы по пять. В течение ближайших двух дней они сыграют круг, после чего пройдут стыковые матчи, полуфиналы и финал. Завершится турнир 19 ноября.