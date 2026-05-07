В Казани стартует конкурс мелодекламации «Слова и музыка – 2026»

В столице Татарстана начался прием заявок на участие в конкурсе «Слова и музыка – 2026», призванном объединить поэзию и музыку. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Единой России».

Организаторами проекта выступают Штаб общественной поддержки «Единой России» в Республике Татарстан, Дирекция парков и скверов города Казани и автор самой идеи – актер иммерсивных спектаклей, радиоведущий, модератор научного лектория Milmax Science Тимур Акулов (Кулышев).

Принять участие в конкурсе могут поэты-любители в возрасте от 18 до 60 лет, зарегистрированные или проживающие в Казани.

Прием заявок продлится до 14 мая включительно. Чтобы стать участником, необходимо: снять на видео декламацию своего стихотворения (продолжительностью не более трех минут) под выбранную музыку; загрузить видео в любое облачное хранилище («Яндекс Диск», «Google Диск» или «Облако mail.ru»); направить на электронный адрес akulov.timur@mail.ru с пометкой «Слова и музыка – 2026» ссылку на хранилище с видео, заявку, текст стихотворения и согласие на обработку персональных данных.

Авторы, прошедшие в финал, получат дипломы участников. Победители станут обладателями Гран-при и лауреатами, предусмотрено вручение сертификатов. Положение о конкурсе доступно по ссылке.