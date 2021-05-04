В Казани станцуют «Вальс Победы» и откроют мемориальную доску освободителю Освенцима

В преддверии Дня Победы в Казани пройдут праздничные мероприятия, сообщает пресс-служба мэрии.

Завтра, 5 мая, в 13:00 в Казанском Кремле пройдет акция «Вальс Победы». В акции примут участие более 500 активистов добровольческих патриотических отрядов Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

7 мая в 9 утра состоится открытие мемориальной доски освободителю концлагеря Аушвиц (Освенцим) генералу Федору Красавину. Мемориал установят по адресу: ул.Адамюка, д.4, где генерал проживал с 1947-го по 1948 год.

8 мая в 8.30 начнется праздничный заезд военной исторической техники с посещением ветеранов. По улицам города проедут автомобиль ЗИС-5, бронеавтомобиль БА-20, автомобиль ГАЗ-67 с макетом пушки, танк Т-34 на трейлере, танк ИС-3 на трейлере, «Катюша», автомобиль ЗИС с макетом пушки.