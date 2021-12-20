В Казани стали известны обладатели ежегодной премии для блогеров журнала «Татарстан»

Сегодня журнал «Татарстан» подвел итоги ежегодной премии блогеров, назвав имена 11 победителей. Награды победителям вручил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«В прошлом году мы выбирали „блогеров века“, а в этом году мы голосовали за „блогеров нового века“. Обычно мы награждаем по десяти номинациям, но в этом году у нас появилась одиннадцатая, новая номинация — „Блогер родного языка“. Это связано с тем, что 2021 год объявлен в Татарстане Годом родных языков и народного единства», — рассказала главный редактор журнала «Татарстан» Татьяна Вафина.

Состав номинантов был определен решением редакции журнала «Татарстан». В списке претендентов оказались самые известные и одаренные, на взгляд журналистов, блогеры 2021 года, всего 110 человек. Конкурсанты оценивались по таким критериям, как качество и регулярность выхода контента, показатель вовлеченности подписчиков, узнаваемость и влияние на индустрию. Традиционно учитывались только аккаунты и проекты, которые связаны с Татарстаном или создаются на его территории.

«Ведение блога – это большая ответственность, — уверена бьюти-блогер Алиса Тулынина. — Ведь для многих ты являешь примером. Информация, которой ты делишься, должна быть достойной и грамотной. Instagram — такая площадка, где можно высказывать свое мнение. И каждый для себя решает сам, стоит ли ему опираться на чужой опыт и мнение другого человека. Для меня главное в блоге — это честность. Честно заработанное имя дорогого стоит».

Фэшн-блогер Анжелина Гильманова заметила, что создание успешного блога требует больших усилий и постоянного погружения в тему.

«Времени на реальную жизнь остается мало, — рассказала любительница моды. — У меня ведь двое маленьких детей. Стараюсь совмещать блог с заботой о семье и бытовыми делами. Моя цель сейчас — вывести моду и стиль Казани на совершенно новый уровень. Продолжу проводить модные показы и буду ездить на демонстрации современных моделей одежды, чтобы прокачать фэшн-индустрию нашего города».

Победителями ежегодной премии блогеров стали Гульназ Сафарова в номинации «Блогер родного языка», лайфстайл-блогер Салават Минниханов, бизнес-блогер Руслан Абдулнасыров, Фирдус Тямаев в номинации «Музыка нового века», фуд-блогер Наида Султанова, фэшн-блогер Анжелина Гильманова, тиктокер Рамис Зиганшин, инстамама Эндже Нармаева, спорт-блогер Ольга Вдовина, бьюти-блогер Алиса Тулынина и арт-блогер Алина Николаева.