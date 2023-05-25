В Казани стали известны победители конкурса «Лучший Совет предпринимателей Татарстана»

В предверии Дня российского предпринимателя в конференц-зале Национальной библиотеки Татарстана состоялась церемония вручения наград победителям IV Республиканского конкурса «Лучший Совет предпринимателей» в муниципальных районах республики.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Очень радостно видеть здесь предпринимательское сообщество Татарстана. Как председатель комиссии по правовым вопросам и общественного контроля, я вижу задачу советов предпринимателей не только в том, чтобы осуществлять общественный контроль, но и в содействии предпринимательскому сообществу. Сегодняшняя встреча — это некий итог той работы, которую вы провели на протяжении всего года. Я думаю, что те практики, которые мы сегодня услышим, мы сможем в дальнейшем масштабировать не только на территорию Татарстана, но и далеко за ее пределами», — заметил заместитель председателя Общественной палаты РТ Тимур Какохо.

По сравнению с прошлым годом число участвующих районов возросло с 22 до 25. Муниципалитеты, не приславшие по разным причинам заявочные документы, были приглашены в качестве гостей. В ходе торжественной встречи участники познакомились с опытом других районов, с технологией взаимодействия с органами исполнительной власти по развитию инфраструктуры, а также узнали о внедрении технологических инноваций и кооперации с научными центрами.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Наша встреча проходит в рамках празднования Всероссийского дня предпринимательства. Завтра бизнес-сообщество Татарстана встретится с Раисом республики Рустамом Миннихановым. Кроме этого, в этот день у театра Камала начнет работу выставка-продажа изделий татарстанских предпринимателей и самозанятых под открытым небом. Также в центре Казани будет организован квест „Ты — предприниматель“, участвуя в котором, каждый желающий сможет выиграть 100 тыс. рублей. Такое мероприятие мы уже проводили в День города, так в прошлом году мы установили рекорд России — самый длинный прилавок для самозанятых. Хочу поздравить всех предпринимателей с наступающим профессиональным праздником и пожелать, чтобы их доходы лишь росли», — отметил руководитель Фонда поддержки предпринимательства Министерства экономики РТ Айдар Салихов.

Конкурсная комиссия определила победителей в 10 номинациях. Так, в категории «За вклад в создание новых рабочих мест на территориях сельских поселений» победителем стал Совет предпринимателей Мензелинского района, в номинации «За вклад в разработку и использование инновационной продукции и услуг Субъектами МСП» главный приз получил Совет предпринимателей Азнакаевского района. «За вклад в развитие туризма, сферы услуг и других приоритетных для района видов деятельности» был награждён Лаишевский район, а в категории «Взаимодействие с учебными заведениями и научными центрами НКО в реализации экологических программ и внедрения зеленых технологий» — Сарманский.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Этот конкурс стал доброй традицией для сообщества предпринимателей Татарстана. Мы выезжаем в различные районы республики, общаемся с предпринимателями и руководством муниципальных образований. Работа и значимость советов в разных муниципалитетах была и остаётся неоценимой. Если в 2014 году советы были организованы в 19 районах республики, то уже сегодня такие советы организованы почти во всех муниципальных образованиях Татарстана. Несмотря на сложную ситуацию, работа советов продолжается, и с каждым годом на конкурс заявляется все большее количество советов», — подчеркнул зампредседателя конкурсной комиссии Фарид Сафин.

Победителям всех 10 номинаций были вручены сертификаты и ценные подарки от предприятий и организаций Татарстана.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Конкурс проводится с целью повышения роли советов предпринимателей в реализации национальных проектов, популяризации их деятельности и повышения их роли в социально-экономическом развитии за счет наполнения их деятельности все более конкретным содержанием и в соответствии со стратегией развития муниципальных районов.

Отметим, что организатором республиканского конкурса является Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса в партнерстве с Общественной палатой РТ.