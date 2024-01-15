В Казани стали чаще несанкционированно устанавливать шлагбаумы и ограждения

В 2023 году в Казани незаконно установили 142 ограждения, включая и шлагбаумы. Об этом рассказал на деловом понедельнике руководитель Управления административно-технической инспекции исполкома города Наиль Минвалеев.

«По-прежнему остается актуальной проблема установленных без разрешений ограждений и шлагбаумов. В 2023 году было установлено 142 таких факта против 52 годом ранее. При неустранении нарушений добровольно мы подаем иски в суд», — подчеркнул спикер.

По данным Минвалеева, за 2023 год в суд было передано 37 материалов. Тринадцать ограждений после этого уже демонтировано, еще 18 дел находятся на стадии судебного рассмотрения.