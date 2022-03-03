В Казани стабилизировались цены на автомобильное топливо

В Казани стабилизировались цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98, а также дизельное топливо. Данные за период с 18 по 25 февраля сегодня опубликовал Татарстанстат.

Так, средняя стоимость бензина марки АИ-95 и дизельного топлива осталась на уровне 49,9 и 52,1 рубля за литр соответственно, а средние цены на АИ-92 и АИ-98 застыли на отметках в 46,2 и 58,6 рубля за литр соответственно.

Неделей ранее «Татар-информ» сообщал, что средние цены на автомобильное топливо также держались на одном уровне.