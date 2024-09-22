В Казани средние зарплаты сотрудников театров выросли на 17% за год

В честь открытия театрального сезона в России эксперты Авито Работы проанализировали вакансии платформы с упоминанием работы в театрах или шоу и выяснили, что летом 2024 года самым значительным оказался рост вакансий на актерские позиции. По стране спрос на исполнителей ролей для театров, съемок и шоу вырос более чем в 2 раза (+114%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Казани средние предлагаемые зарплаты театральных сотрудников выросли на 17% и составили 85 354 рубля при полной занятости. Прошлым летом работодатели предлагали театралам в среднем 73 065 рублей в месяц.

В среднем по стране начинающим актерам работодатели предлагают уровень оплаты от 35 881 рубля в месяц. Для актеров в вакансиях зачастую указывают нижнюю границу зарплатной вилки. Это связано с тем, что их реальный доход во многом зависит от проекта, роли и личных договоренностей по гонорару, на который может повлиять ряд факторов.

Второй по росту спроса российских работодателей стала профессия хореографа. Этим летом спрос на них за год вырос на 77% в связи с увеличением числа музыкальных и танцевальных постановок в театрах и шоу-программах. Эти специалисты необходимы для создания танцевальных номеров и постановок, а также для обучения актеров. Средняя предлагаемая сумма оклада для начинающих сотрудников составила от 36 963 рублей в месяц.

Фотографы стали третьей по востребованности категорией специалистов, спрос на которых этим летом увеличился в 1,5 раза (+53%) по сравнению с предыдущим годом. Театры и развлекательные проекты часто привлекают фотографов для создания рекламных материалов, афиш, съемки репетиций и премьерных показов. В среднем соискатели на эту позицию могут рассчитывать на средний оклад от 59 289 рублей.

Несмотря на то, что вакансии могут упоминать полную занятость, в реальности у многих профессий в этой сфере (актеров, хореографов, фотографов, контролеров и аниматоров) формат работы зачастую подразумевает проектную или частичную занятость, что влияет на размер фактической оплаты.

Самыми высокооплачиваемыми специалистами театра и шоу по итогам лета 2024 года в России оказались дизайнеры, которые играют ключевую роль в создании визуальных концепций для спектаклей, шоу и других развлекательных мероприятий. Средняя предлагаемая зарплата для кандидатов составила 83 237 рублей в месяц (+20% за год).

На втором месте по уровню дохода оказалась профессия видеооператора. Этим летом соискателям предлагали в среднем около 80 840 рублей (+93% за год). Видеооператоры востребованы как в театральной индустрии, так и в сфере шоу-бизнеса, так как съемки выступлений, рекламные ролики и трансляции требуют профессиональной работы с видеоматериалом.

Профессия техника замыкает тройку самых высокооплачиваемых профессий в этом сегменте. Они отвечают за установку и обслуживание технического оборудования, включая световые и звуковые системы, важные для успешных выступлений. Средние зарплатные предложения для новых сотрудников летом 2024 года повысились на 11% за год и достигли 79 212 рублей ежемесячно.