В Казани сразу в двух театрах стартовали четырехдневные гастроли Севастопольского ТЮЗа

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарском театре имени Кариева и Казанском ТЮЗе стартовали показы спектаклей Севастопольского ТЮЗа. Театр впервые на гастролях в Казани и привез 10 постановок, которые артисты представят публике за четыре дня. На сцене Казанского ТЮЗа будут представлены 4 спектакля, на сцене театра имени Кариева – 6. Гастроли обменные: летом 2022 года театр имени Кариева побывал со своими спектаклями в Севастополе.

«Мы очень ждали приезда Севастопольского ТЮЗа. Они приехали с большой, объемной программой. Поставили перед собой почти невыполнимую задачу – сыграть на двух площадках Казани. Спектаклей много – по 2-3 сеанса в день. Мы очень рады, что смогли в рамках федеральной программы “Большие гастроли” привезти этот театр к нам. Мы очень рады, что этот проект позволяет создавать такие дружественные тандемы между театрами разных регионов России, обмениваться нашей энергетикой, нашим творчеством», – подчеркнула директор Татарского театра имени Кариева Луиза Шарова.

В первый день гастролей, 28 сентября, в татарском ТЮЗе зрители могли посмотреть детский спектакль на новый лад «Кошкин дом» по известному одноименному произведению Самуила Маршака. Роли всех персонажей в нем играют женщины: леди-джаз-бэнд ставит мюзикл «Кошкин дом», вовлекая в процесс маленьких зрителей. Также был презентован научно-популярный спектакль по одноименной книге Александра Ткаченко «Циолковский. Путь к звёздам», для зрителей уже от 12 лет. Зал театра превратился в кабинет, где проходит открытый урок об одном из самых выдающихся ученых XX века Константине Циолковском. Дети узнают, как он жил и исследовал Вселенную, как из простого и обыкновенного в его уме строилось великое и важное. Также в спектакле фантазия превращает шары в ракеты и воздушных змеев, а зрители могут открыть в себе тягу к исследованиям.

«Мы предвкушали и ожидали, что нас также тепло встретят, как стоял севастопольский зритель на гастролях театра Кариева у нас в Севастополе, и мы получили несказанное удовольствие. Я помню, зрители чуть зал не разнесли, потому что овации стоя были, несмотря на то что спектакли шли на татарском языке, был замечательный перевод. Это вдохновение, это тепло и та любовь, с которой те, кто на сцене, делятся со зрителями, не могут оставить равнодушным зал. Как оказалось, у вас не менее горячий зал, судя по первым спектаклям. Другой менталитет, другие люди, другое восприятие, понятно, что многонациональный город, понятно, что другая культура, поэтому интересно было, как это спектакль воспримут ваши дети. Просто потрясающе! Мы просто были очарованы, потому что все то, что транслировалось в зал, немедленно получало горячий отклик», – сказала заведующая музыкальной частью Севастопольского ТЮЗа, заслуженный работник культуры Крыма, заслуженный работник города-героя Севастополя Ирина Кузнецова.

В Казанском ТЮЗе гастроли Севастопольского ТЮЗа открыли два показа спектакля по пьесе 1853 года «Морской праздник в Севастополе». В этом году Севастополь и Черноморский флот отмечают 240-летие. Как нельзя кстати к юбилею в Морской библиотеке города отыскалась пьеса Нестора Кукольника, свидетеля Синопского сражения под командованием вице-адмирала Павла Нахимова в том же 1853 году. Произведение было написано в считанные дни и посвящено победе русского флота, но на сцене Севастополя было показано лишь несколько раз. А теперь, спустя 170 лет, обрело вторую жизнь.

«Мы надеемся, что эти гастроли – начало нашей большой и доброй дружбы. Севастопольский ТЮЗ впервые в Казани. Им 35, а нам 90, но мы не общаемся с ними, как с младшим братом. Мы надеемся, что и у нас будет такая возможность – выступить на сцене Севастопольского ТЮЗа во время реконструкции нашего тетра. Открываю большую тайну – нас уже пригласили», – сказала, предваряя гастрольные показы директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева.

Она от министра культуры РТ Ирады Аюповой вручила Севастопольскому ТЮЗу в лице его художественного руководителя Людмилы Оршанской благодарственное письмо и книгу о культуре Татарстана (сама министр культуры РТ представляла в этот день мероприятия Дней культуры РТ в Чечне).

Спектакли на историко-патриотическую тематику, по словам Оршанской, сейчас очень востребованы в Севастополе. Первоначально проект таких постановок назывался «Научитесь быть севастопольцами» и планировался к показам в севастопольских школах, но сейчас постановки идут только на театральной сцене – спектакли получились технически непростыми для условий школьных актовых залов. В Казань из этого цикла Севастопольский ТЮЗ привез также драму «Вкус медной проволоки», постановку «Суворов – наука побеждать». Они также будут показаны в Казанском ТЮЗе. Завершающим спектаклем на этой сцене станет «Золушка».

«Очень хотелось бы, как мы делаем у себя в городе, после спектакля провести обсуждение постановки со зрителями. Мне очень интересно было бы услышать мнение вашего зрителя – как они относятся к истории про город, в котором они, возможно, даже не были никогда. Изначально задача была внедрить в севастопольцев зерно патриотизма, знание своей истории, гордость за свою историю. В спектакле “Вкус медной проволоки” звучит фраза: “Научитесь быть севастопольцами”. Интересно, как эта фраза будет звучать и восприниматься в Казани. А в конце там играет гимн Севастополя – сразу внутри дергает, у нас люди начинают вставать, слушают этот гимн, поют...», – сказал после спектакля «Морской праздник в Севастополе» его режиссер и одновременно исполнитель одной из ролей Данил Высоцкий.

Гастроли Севастопольского ТЮЗа в театре Кариева будут длиться до 1 октября включительно. За это время казанцы смогут увидеть спектакли «Ася» по произведению Ивана Тургенева, «Сновидения Принцессы» на тему сказки Андерсена, сказку по одноименному сценарию Михаила Бартенева «Город клоуна Пика», и завершатся гастроли 1 октября драмой по пьесе Леонида Зорина «Варшавская мелодия».