В Казани спрос на вторичное жилье вырос на 12%

В сентябре Казань вошла в число городов-лидеров по росту спроса на вторичное жилье, он по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 12%. Больший интерес ко «вторичке» в первый осенний месяц проявили лишь жители Екатеринбурга (+17%), Воронежа (+18%), Волгограда (+25%) и Челябинска (+30%).

Повышение спроса на вторичное жилье может быть связано с ростом цен на новостройки, считает директор агентства недвижимости «Этажи-Казань» Марат Галлямов. Так, в среднем по году цена на квартиры на первичном рынке недвижимости в Казани выросла на 24,1%, в том числе в сентябре на 0,71% – по сравнению с августом.

Спрос на жилье в столице Татарстана подстегивается еще и тем, что она, в частности, является привлекательным городом, в котором интересно и комфортно жить: в 2021 году Казань вошла в топ-3 лучших городов России по качеству жизни, говорится в исследовании портала SuperJob.

В ряде других миллионников Приволжского федерального округа спрос на вторичное жилье снизился: в Нижнем Новгороде на 6%, Перми на 20% и в Самаре на 27%.