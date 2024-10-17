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Экономика 17 октября 2024 10:24

В Казани спрос на новостройки вырос на 56% в сентябре этого года

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В Казани восстанавливается спрос на новостройки после отмены массовой льготной ипотеки. Так, в сентябре 2024-го продажи «новых» квартир в столице РТ выросли на 56% по сравнению с итогами августа, пишет РИА «Новости» со ссылкой на экспертов отрасли.

В среднем же по России, по данным аналитиков, продажи «первички» увеличились до 19,6 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Это на 18% больше по сравнению с августом.

Интересно, что Казань стала не единственным городом, где зафиксировали рост числа ДДУ. В этот список также попали Челябинск (+196%), Самара (+139%), Воронеж (+84%), Нижний Новгород (+42%), Уфа (+35%) и Москва (+25%).

Эксперты предположили, что в следующем квартале число сделок на первичном рынке недвижимости может увеличиться, так как интерес покупателей к «недвижке» начал восстанавливаться.

#новостройки #сделки с недвижимостью #Казань
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