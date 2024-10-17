Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани спрос на новостройки вырос на 56% в сентябре этого года
В Казани восстанавливается спрос на новостройки после отмены массовой льготной ипотеки. Так, в сентябре 2024-го продажи «новых» квартир в столице РТ выросли на 56% по сравнению с итогами августа, пишет РИА «Новости» со ссылкой на экспертов отрасли.
В среднем же по России, по данным аналитиков, продажи «первички» увеличились до 19,6 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Это на 18% больше по сравнению с августом.
Интересно, что Казань стала не единственным городом, где зафиксировали рост числа ДДУ. В этот список также попали Челябинск (+196%), Самара (+139%), Воронеж (+84%), Нижний Новгород (+42%), Уфа (+35%) и Москва (+25%).
Эксперты предположили, что в следующем квартале число сделок на первичном рынке недвижимости может увеличиться, так как интерес покупателей к «недвижке» начал восстанавливаться.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»