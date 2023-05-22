В Казани спроектируют дорогу к участкам многодетных семей в Константиновке

В столице Татарстана создадут проект дороги, ведущей к участкам, которые выделены многодетным семьям в поселке Константиновка Советского района города. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Протяженность двухполосной дороги составит 3 километра, ширина дорожного полотна — от 3 до 3,75 метра. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».

Работы оцениваются более чем в 16,4 млн рублей, средства поступят из республиканского бюджета.

Прием заявок завершится 5 июня, подрядчик будет определен 9 июня. Завершить проектно-изыскательные работы их исполнитель должен будет к 20 сентября.