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Общество 22 мая 2023 09:58

В Казани спроектируют дорогу к участкам многодетных семей в Константиновке

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В столице Татарстана создадут проект дороги, ведущей к участкам, которые выделены многодетным семьям в поселке Константиновка Советского района города. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Протяженность двухполосной дороги составит 3 километра, ширина дорожного полотна — от 3 до 3,75 метра. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».

Работы оцениваются более чем в 16,4 млн рублей, средства поступят из республиканского бюджета.

Прием заявок завершится 5 июня, подрядчик будет определен 9 июня. Завершить проектно-изыскательные работы их исполнитель должен будет к 20 сентября.

#Строительство #строительство дорог #госзакупки
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