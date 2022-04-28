Специалисты со всей России обсудят в Казани лучшие практики по работе с учащимися ссузов

В Казани стартовал Всероссийский форум «Команда ПРОФИ», участниками которого стали 500 специалистов по воспитательной работе в учреждениях среднего специального образования из 50 регионов России. Им расскажут о лучших практиках и программе, разработанной для систематизации этой работы.

От лица первого заместителя руководителя администрации Президента России Сергея Кириенко участников поздравил главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов.

«Сегодня все больше молодых людей осознанно и целенаправленно выбирают рабочие профессии, считая профессиональное образование залогом будущей успешной карьеры. Воспитание у молодежи гордости за Отечество, его историческое прошлое, уважение к традициям и богатому культурному наследию нашей страны — важнейшая составляющая образования. Благодаря профессиональному подходу и неравнодушнию к своему делу вы не только готовите востребованных специалистов, но и создаете условия, позволяющие развить таланты и способности учащихся», — говорилось в приветственном письме.

В течение трех дней участников форума ждут образовательными блоки, модерационные сессии, составление комплексных программ развития студенческого сообщества в ссузах, встречи с профильными экспертами и специалистами.

Кроме того, на форуме обсудят программу воспитательной работы в учреждениях профессионального образования, которую затем распространят по всей стране, добавил председатель Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Павел Красноруцкий.

«Одна из задач как этого форума, так и дальнейшей нашей работы — создать образовательную технологию по вовлечению максимального количества студентов СПО в созидательную практику. Мы будем обучать социальному проектированию, грантрайтингу, будем давать дополнительные компетенции, обучать навыкам softskills и так далее», — он.

Татарстан уделяет много внимания работе со студентами ссузов, поэтому проведение форума «Команда ПРОФИ» имеет для региона большое значение, сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Этот форум и работа со студентами СПО имеют стратегическое значение. Мы на это смотрим комплексно, как на вопрос профессиональной самореализации молодежи. Надо понимать особенность этой системы, потому что речь идет не только о крупных городах. У нас есть свой опыт в выстраивании воспитательной работы в СПО, в частности разработана система ключевых показателей, которая позволяет нам определять единые подходы, какие ключевые мероприятия и индикаторы должны определять качество работы с молодежью», — добавил министр.