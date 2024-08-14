В Казани спасли ястреба-тетеревятника со сломанным крылом

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Ястреба-тетеревятника со сломанным крылом обнаружила жительница Казани неподалеку от речного порта. Птица сидела на крыше припаркованного автомобиля и не могла взлететь. Женщина вызвала на помощь специалистов Госкомитета РТ по биоресурсам, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе природоохранного ведомства.

«Это дневная, хищная птица. Ястребы-тетеревятники живут в лесах, это универсальные охотники. В городах встречаются часто, поскольку здесь много добычи. Охотятся на голубей, галок, ворон. Это самый обычный вид для нашей республики, они у нас зимуют. Ястреб мог травмировать крыло во время охоты или во время полета удариться о провода», — пояснил начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Ринат Чиспияков.

Специалисты, приехав на место, осмотрели хищника и обнаружили у него травму. Выжить в дикой природе со сломанным крылом ястреб бы не смог. В ближайшее время его отправят в реабилитационный центр, находящийся в Зеленодольском районе.

В пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам добавили, что ястреб-тетеревятник охотится не только на птиц (в том числе — на рябчиков, куропаток, чаек, дятлов, фазанов и воробьев), но и на млекопитающих, рептилий и беспозвоночных. Жертвами хищника могут стать зайцы, белки, суслики, бурундуки, землеройки, ласки. Масса добычи может составлять до половины массы тела ястреба. Рацион меняется в зависимости от места обитания популяции.